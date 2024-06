9 locais misteriosos no mundo onde humanos são proibidos

O mundo está repleto de locais enigmáticos que despertam curiosidade e fascínio, mas há lugares onde a presença humana é estritamente proibida. Entre santuários naturais e cofres de sementes, essas áreas protegidas são mantidas fora do alcance para preservar suas características únicas e, em alguns casos, para garantir a segurança das pessoas.

Um dos exemplos mais conhecidos é a Ilha das Cobras, situada na costa do Brasil. A ilha é lar de uma das maiores concentrações de cobras venenosas do mundo, tornando-a extremamente perigosa para visitas. A proibição de acesso é uma medida de segurança para evitar acidentes fatais.

Outro local intrigante é o Svalbard Global Seed Vault, localizado em uma montanha na Noruega. Este cofre de sementes foi criado para proteger a biodiversidade agrícola do planeta, armazenando uma vasta coleção de sementes de todo o mundo. O acesso é restrito a poucos cientistas e administradores que garantem a manutenção e segurança do local.

Proteção e preservação

Além desses, há outros locais igualmente fascinantes e protegidos. A Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico, abriga uma das últimas tribos indígenas isoladas do mundo. Os Sentineleses são conhecidos por resistirem ferozmente a qualquer tentativa de contato externo, o que levou as autoridades a proibirem visitas para proteger a tribo e os visitantes.

Outro exemplo notável é o Santuário de Vida Selvagem de Fukushima, no Japão. Após o desastre nuclear de 2011, a área foi evacuada e se tornou um refúgio para a vida selvagem, livre da presença humana. Este santuário acidental permitiu que várias espécies prosperassem sem interferência.

Existem também locais onde a proibição de acesso visa proteger patrimônios históricos e culturais. As cavernas de Lascaux, na França, famosas por suas pinturas rupestres pré-históricas, foram fechadas ao público para preservar as obras de arte das mudanças ambientais causadas pela presença humana. Réplicas foram criadas para que os visitantes possam admirar as pinturas sem danificar as originais.

Veja a lista completa:

Ilha da Queimada Grande A câmara global de sementes de Svalbard (Noruega) Santuário de Ise (Japão) Caverna de Lascaux (França) Ilha Sentinela do Norte (Índia) Tumba de Qin Shi Huang (China) Sala 39 (Coreia do Norte) Ilha Poveglia (Itália) A Caverna de Altamira (Espanha)

Fonte: O Globo