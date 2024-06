90 minutos com a ‘mente em branco’: jovem explica a competição de “não fazer nada” e como ficou em 1º lugar

Durante estes dias, a história de Valentina Vilches se tornou viral. Ela é a chilena que conquistou o primeiro lugar na competição Space Out, realizada no último domingo em Seul, Coreia do Sul.

A jovem é formada em medicina e atualmente está focada na área de saúde mental, por isso uma das grandes motivações para participar deste desafio foi sua profissão.

Valentina falou com o Metro sobre essa experiência, onde nos revelou que entrou na competição “para relaxar e sair obrigatoriamente da rotina”.

É importante lembrar que o encontro ocorreu na praça central de Seul, onde havia tapetes de yoga e estava delimitado para que apenas os participantes pudessem circular pela área. No entanto, antes de começar, Valentina teve que escrever seus propósitos, passar por um exame médico, incluindo a verificação de sua frequência cardíaca, e iniciar este desafio incomum.

Segundo a Dra. Vilches, as regras eram que "você não podia dormir, beber água, olhar o telefone, o relógio ou cantar, dançar... No fundo, você tinha que estar dissociado ou esvaziar a mente, na verdade", explicou. "Então, cada um usava suas técnicas para fazer isso".

"Isso com o objetivo de quebrar o estigma de que não fazer nada é uma perda de tempo e transmitir a mensagem de que, pelo contrário, é algo necessário em nossas vidas e, caso não o façamos, podemos nos esgotar tanto fisicamente quanto mentalmente", acrescentou a profissional de saúde.

Não foi uma tarefa fácil

Embora não tenha sido uma tarefa fácil para a jovem chilena, já que o clima de Seul não a ajudou em nada, pois começou a chover.

“Foi muito desconfortável estar molhada, isso meio que me desconcentrava ainda mais. Além disso, havia muitos estímulos ao redor, como barulho. Havia um caminhão que eu acho que estava evangelizando, então no começo foi difícil não ouvir tudo isso. No entanto, uma vez que a competição começou, eu disse a mim mesma, relaxa, não pense em nada, ou concentre-se na água que está caindo na sua frente. Estavam caindo umas poças na minha frente, então eu estava concentrada nisso, às vezes mudava de posição, olhava para cima, para a porta do palácio e via uma montanha grande ao longe. Depois, um inseto pousou na minha perna e comecei a observá-lo. No fundo, usei a atenção plena, o mindfulness para me conectar com o presente e apenas pensar nisso, no que estava ao meu redor, nos estímulos sensoriais”, explicou a médica sobre sua técnica, dando a entender que não foi uma competição de simplesmente “não fazer nada”.

"Depois de 90 minutos, eles começaram a nomear os 10 melhores, e aí me chamaram, e eu fiquei tipo, o quê? Como é possível? O que aconteceu?", disse a jovem, que não conseguia acreditar que havia alcançado seu objetivo.

O prêmio de Valentina

Finalmente, Valentina Vilches nos revelou que recebeu um grande prêmio ao se tornar a vencedora deste dia. "Me deram um certificado, um diploma e um troféu".

"Além disso, me disseram que vão me levar para a próxima competição em Hong Kong. Então, foi uma boa experiência. Gosto da abordagem tão disruptiva de colocar um grupo de pessoas representando diferentes profissões em meio a uma cidade movimentada a 100%, que não para. Foi interessante", afirmou a jovem.