Homem é elogiado após deixar amigo no restaurante sem dinheiro para pagar a conta: “Eu tenho limites”

Um usuário do Reddit, identificado como u/VegetableAd5811 na plataforma, desabafou sobre ter deixado seu amigo no restaurante sem dinheiro para pagar a conta. Ao explicar a situação na rede social, recebeu apoio dos internautas.

“Meu amigo me mandou uma mensagem e perguntou se eu queria experimentar um novo restaurante japonês. Concordei e o encontrei lá. Nos divertimos e a comida estava deliciosa. Eu ia pedir a ele que pagasse minha conta porque já me devia 50 dólares da última vez que paguei a conta” iniciou o texto na rede social.

“Minha parte da conta era de 38 dólares, então fecharia em 50 dólares após impostos e gorjeta de qualquer maneira. Pedi para cobrir e tive como resposta: ‘Sim, claro, não há problema’. E então, convenientemente, me disse ter esquecido a carteira e que o telefone estava bateria, então não poderia pagar”, continuou o desabafo.

Segundo o rapaz, seu amigo lhe pediu para cobrir novamente e ele negou. Posteriormente, pagou apenas a sua conta e deixou o companheiro no local. Mais tarde, recebeu mensagens do amigo o acusando de ser idiota.

Defesa nas redes sociais

Ao finalizar o texto, o jovem colocou suas impressões sobre o caso:

“Agora veja, eu tenho limites e sou muito claro sobre isso com as pessoas que conheço. E uma delas é: se você já me deve dinheiro, não espere mais até pagar a dívida original. Eu disse isso a ele antes de cobrir sua conta anterior”, finalizou.

“As pessoas não esquecem apenas a carteira, entendo que isso acontece… mas isso é simplesmente suspeito. Então não foi a primeira vez, já que ele já lhe devia 50 dólares da última vez. E o telefone dele estava sem bateria… Tenho certeza de que ninguém negaria deixá-lo carregar o telefone por 10 minutos para pagar a conta. Ele estava procurando uma refeição grátis”, disse um usuário.

“Tenho certeza de que ele poderia ter pegado emprestado um carregador no restaurante. Ele parece um saco”, disse outro.