Descubra a que geração você pertence de acordo com sua data de nascimento

São muitas as diferenças que estão marcando as diferentes gerações com base na data de nascimento, o que significa que gostos e interesses têm mudado ao longo dos anos, especialmente nesta nova era tecnológica.

As gerações foram determinadas de acordo com estudos de sociólogos que se encarregaram de defini-las por suas datas de nascimento, interesses e o contexto em que viveram, como as guerras, pós-guerra e era tecnológica.

Existem alguns testes em que, com apenas algumas perguntas, você pode descobrir com qual geração você mais se identifica, como é o caso do ‘Truity’.

A que geração você pertence de acordo com a sua idade?

Sem dúvida, cada fator histórico tem influenciado nas características de cada geração, pois enquanto alguns passaram por tempos de guerra, outros viveram a transformação pós-guerra e agora aqueles que estão imersos no mundo da tecnologia, fazendo com que seus interesses difiram consideravelmente.

Geração Silenciosa: nascidos entre 1928 e 1945

Os nascidos nesta época viveram a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, e entre suas características destacam-se o senso de dever e o trabalho árduo. Além disso, costumam ser pessoas reservadas e conservadoras.

Baby Boomers nascidos entre 1946 e 1964

Estas pessoas nasceram no pós-guerra, por isso viveram grandes mudanças, como o movimento pelos direitos civis e a contracultura dos anos 60.

Geração X: nascidos entre 1965 e 1980

Esta geração começou a apresentar os primeiros vestígios da chegada da tecnologia e destacam-se por ser independentes e autossuficientes. Valorizam o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.

Millennials: nascidos entre 1981 e 1996

Finalmente, os Millennials cresceram no meio da tecnologia e da Internet. As pessoas desta época promovem a diversidade, a educação e a sustentabilidade.

Generações O passar dos anos tem modificado a sociedade (Freepik)

Geração Z ou Centennials: nascidos entre 1997 e 2012

Suas vidas têm girado em torno da era digital, por isso, desde cedo foram testemunhas da chegada dos celulares, situação que os manteve imersos nas novas tecnologias.

Geração Alpha: nascidos entre 2013 e atualmente

Esta é a geração mais jovem, que nasceu junto com a inteligência artificial. Embora ainda estejam se formando, começam a ser amplamente influenciados pela era tecnológica, especialmente pelo boom das redes sociais nos últimos anos, mas também pelas mudanças sociais.