Papa reconhece milagres do “Santo Adolescente” e fiéis fazem visitação ao túmulo

Recentemente o Papa Francisco reconheceu o segundo milagre atribuído ao beato Carlo Acutis. O corpo do jovem, morto em 12 de outubro de 2006 em decorrência de uma leucemia, está em um túmulo aberto para visitação em Assis, na Itália. Segundo publicado pelo G1, o local, dentro da Igreja de Santa Maria Maggiore, foi aberto para visitação desde o dia 26 de maio.

ANÚNCIO

O jovem, que faleceu aos 15 anos, é conhecido como o “padroeiro da internet” e pode ser santificado após ter outro milagre reconhecido pelo Vaticano. Carlos Acutis foi um adolescente católico que faleceu no dia em que a Igreja Católica celebra Nossa Senhora Aparecida. Ele fazia evangelização por meio da internet, o que o levou a receber esta referência na forma como ficou conhecido pelos fiéis.

O jovem, nascido na Inglaterra e criado na Itália, era devoto de Virgem Maria e tinha um amplo conhecimento em ciência da computação quando comparado a outros rapazes de sua idade. Ele foi responsável por criar um site para catalogar ada milagre já registrado e para evangelizar outras pessoas. Com isso, o rapaz recebeu o título de “Padroeiro da Internet”.

Milagre no Brasil

Carlo Acutis foi beatificado pelo Vaticano no ano de 2020 após a Igreja reconhecer seu primeiro milagre. O acontecimento em questão aconteceu em Campo Grande, no Brasil. Segundo a publicação, após a morte do jovem o padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, colocava em exposição durante a missa anual de Nossa Senhora Aparecida uma peça de roupa que teria sangue de Acutis.

Em uma das missas, realizada em 2010, um avô levou o neto doente até a paróquia e o menino teria se curado após tocar a peça exposta no local. O milagre foi reconhecido em novembro de 2019.

O segundo milagre, reconhecido recentemente, seria a cura de uma jovem da Costa Rica que foi desacreditada pelos médicos após um acidente de bicicleta em 2022. A menina foi curada dias depois da mãe rezar por ela na tumba de Acutis, na Itália.