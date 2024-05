Jovem exige que homens ganhem no mínimo R$ 40 mil por mês para sair com ela e causa indignação

Com frequência nas redes sociais, desencadeiam-se todo tipo de discussões sobre as dinâmicas amorosas que as pessoas têm em suas vidas privadas. De fato, existem contas e criadores de conteúdo que se concentram em gerar debates com entrevistas sobre esses temas. Esse é o caso de uma conta conhecida como ‘Sem Filtro’ em plataformas como TikTok e Instagram, que se dedica a perguntar às pessoas nas ruas de Bogotá sobre suas preferências na hora de encontrar um parceiro.

Entre outras coisas, seu conteúdo se concentra nas expectativas econômicas que homens e mulheres têm sobre seus potenciais parceiros. Bem, em um de seus últimos vídeos, eles entrevistaram duas mulheres jovens e perguntaram a elas qual é o salário mínimo que uma pessoa deve ganhar para sair com elas. As duas deram respostas muito diferentes.

“Bem, para mim, ele poderia ganhar muito. Mas, para sair comigo, tem que ser bem-sucedido. Eu acho que a partir de R$ 40 mil ou até mais. Ele tem que ter um bom emprego”, disse a primeira jovem que foi questionada e logo gerou todo tipo de reações nas redes sociais.

As reações nas redes sociais

"Uma pessoa comentou: 'A primeira quer se casar com o presidente dos Emirados Árabes'. No entanto, houve outras pessoas que duvidaram da veracidade da resposta da jovem. 'Dá para ver que o vídeo está editado. Eles cortam quando ela fala, provavelmente fizeram outras perguntas e cortaram por conveniência', escreveu outro usuário das redes sociais."

Isso é especialmente curioso se considerarmos que apenas 8,4% da população ganha mais de R$ 5 mil por mês.

A resposta da segunda jovem, por outro lado, foi melhor recebida. "Eu estaria com alguém que tenha projeção. Ou seja, não importa se ele ganha o mínimo ou o que ganha, mas que tenha projeção para o futuro", disse a mulher.