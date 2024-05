Chileno tornou-se um sucesso viral ao atravessar a rua inundada fazendo cambalhota: “Aprendi a fazê-la na escola”

As intensas chuvas que caíram sobre a capital nos últimos dias deixaram muitas ruas alagadas e verdadeiros lagos e rios, complicando a vida de centenas de pessoas que viram suas casas inundadas e tiveram dificuldades de deslocamento. Mas houve um que enfrentou a situação de forma viral.

Há um vídeo circulando nas redes sociais, onde se vê um homem atravessando a rua fazendo uma cambalhota, como se fosse um verdadeiro Tomás González.

O protagonista deste registro é Diego Duncan, que em conversa com LUN, explicou como conseguiu fazer essas piruetas para atravessar a rua Alaska, na comuna de Maipú.

Tudo para proteger as cervejas

“Aprendi a fazer a cambalhota na escola. Às vezes faço no parque, para mostrar aos meus filhos, mas eles não me dão atenção”, afirmou.

E Duncan saiu com seu amigo - que estava filmando - para comprar cervejas e, ao retornar, se depararam com o enorme lago em que a rua se transformara. Para evitar se molhar e, de quebra, proteger as garrafas, Duncan começou a jogá-las para o seu amigo uma por uma e, quando a operação logística terminou, decidiu fazer uma pirueta, com as mangas arregaçadas.

““Pensei em pular de um salto, mas poderia cair e me molhar mesmo assim, então decidi me lançar mesmo assim”, disse o protagonista do vídeo.”

Rogelio Marileo, seu amigo e quem gravou o vídeo, disse que as pessoas presentes no local "o aplaudiam e gritavam 'vai Tomás González'. Foi muito divertido, as pessoas estavam rindo".

“Quando diziam que educação física não serve para a vida”; “um profissional, nem perdeu o chapéu 10/10″; “podem questionar seus métodos, mas não seus resultados haha”; “5 palavras: craque”, são parte dos comentários.