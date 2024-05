Assim era a mulher com “as bochechas mais grandes do mundo” antes da sua cirurgia

Se você está se perguntando como seria ter “as bochechas mais grandes do mundo”, deleite-se com Anastasiia Pokreshchuk. A sensação das redes sociais de 36 anos causou um grande alvoroço online, exibindo sua extrema transformação facial para seus fãs do Instagram. Mas eles ficaram boquiabertos quando ela revelou sua aparência antes da cirurgia.

Anastasiia gastou uma pequena fortuna em preenchimentos e procedimentos cosméticos ao longo dos anos. Apenas uma década atrás, ela estava irreconhecível e seus seguidores estão absolutamente chocados com sua mudança radical.

A influenciadora glamorosa compartilhou recentemente fotos de antes e depois, junto com a legenda: "Assim eu era". Além de suas bochechas em constante crescimento, está claro que ela também passou por uma cirurgia de aumento de seios.

Esta é a aparência da mulher com as “maiores bochechas do mundo” antes da cirurgia Instagram

Agora exibe uma cabeleira loira, lisa e brilhante, assim como um bronzeado mais profundo, curvas mais voluptuosas e uma aparência totalmente sua.

A modelo publicou as fotos em sua conta @justqueen88 e muitas pessoas comentaram sobre elas. Um usuário disse entusiasticamente: “Muito bonito em tudo”. Outra pessoa acrescentou: “Agora você está em harmonia consigo mesmo. Na vida, você tem essa vibração”. Um terceiro fã disse: “Você era uma beleza incrível”.

Mas alguns fãs preocupados expressaram seus medos em relação à drástica transformação da modelo. Muitos disseram que preferiam sua aparência antes das cirurgias.

Uma pessoa disse: “Eu gostava mais de como estava antes, bonita”. Outra interveio: “Uau, você parecia tão em forma e forte antes”. Mas apesar de alguns seguidores acharem que ela exagerou, Anastasiia permanece imperturbável e compartilha com confiança atualizações online sobre sua jornada cirúrgica”.

Numa publicação do ano passado, exibindo seus resultados pós-operatórios, a celebridade agradeceu ao seu cirurgião plástico e comentou: "Toda a beleza que você vê é toda @plastikaistanbul_ Mas eu quero um pouco mais".