Acusam um padre de morder uma mulher durante uma disputa por uma hóstia enquanto a comunhão era distribuída

Um padre da Flórida foi acusado de morder um paroquiano enquanto distribuía a comunhão durante uma missa na Igreja Católica de Santo Tomás de Aquino em St. Cloud no domingo, em uma suposta “tentativa de defender o pão da comunhão”, de acordo com o depoimento juramentado no caso.

A polícia disse que inicialmente o padre, identificado como padre Fidel Rodríguez, negou a comunhão à mulher, que havia informado que "não havia feito os passos prévios necessários para receber o pão" em uma missa anterior naquele dia. A mulher disse à polícia que voltou e informou ao padre que, na verdade, havia feito os passos necessários e que "agora era aceita por Deus, o que lhe concedia a capacidade de participar na cerimônia".

Mordida sacerdotal?

A mulher disse à polícia que o padre supostamente "ficou chateado e tentou colocar a 'hóstia' em sua boca", de acordo com o depoimento juramentado. Ela também disse que tentou pegar outra hóstia, que o padre segurava, quando ele a segurou e mordeu seu braço.

Um comunicado fornecido pela diocese de Orlando disse que o padre perguntou à mulher se “ela tinha participado do Sacramento da Penitência (confissão), ao que ela respondeu que não era da sua conta”.

"Nesse momento, o Padre Rodríguez ofereceu a mulher a sagrada comunhão na língua. A mulher inseriu com força a mão no recipiente e agarrou algumas hóstias sagradas, esmagando-as. Tendo apenas uma mão livre, o Padre Rodríguez lutou para segurar a mulher enquanto ela se recusava a soltar as hóstias. Quando a mulher o empurrou e reagindo ao que percebeu como um ato de agressão, o Padre Rodríguez mordeu a mão dela para que soltasse as hóstias que segurava. Imediatamente foi pedido à mulher que se retirasse", continua o comunicado."

Confissão do sacerdote

Quando foi interrogado pela polícia, o padre disse ao oficial investigador que a mulher o havia empurrado e que “não soltava a bandeja da comunhão e a única maneira que pensou para que a soltasse foi morder-lhe o braço”, de acordo com o depoimento juramentado.

"Na tradição católica, a Eucaristia é considerada 'a fonte e o cume' do culto e da fé. Portanto, o ato de participar na sagrada comunhão requer uma compreensão, reverência e devoção adequadas. Não é algo que uma pessoa possa exigir arbitrariamente e certamente não é apenas uma 'bolacha', como a denunciante a chamou", escreveu a diocese.

A polícia de St. Cloud enviou um resumo dos eventos em forma de declaração jurada ao escritório do promotor do estado para revisão e determinar como o incidente será resolvido.