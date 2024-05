“Não acredito”, a reação de um professor ao ver como uma mãe entretém seu bebê

A experiência compartilhada pelo professor Alejandro Mesa desencadeou um debate sobre os efeitos da exposição precoce às telas em bebês. O especialista em educação ficou chocado com uma cena que viu ao chegar à escola onde trabalha.

ANÚNCIO

Através de sua conta @buenosdiasporcierto, o professor contou que, ao entrar, viu uma mãe que levava seu bebê em um carrinho de bebê, e que este tinha uma espécie de suporte com um telefone ligado para que o bebê olhasse a tela.

Mesa, que é conhecido por seu compromisso com a educação infantil e o bem-estar das crianças, sentiu a necessidade de abordar essa preocupação de forma compassiva, mas direta. Ele se aproximou da mãe do bebê com empatia, compartilhando sua preocupação e oferecendo sua experiência como educador.

"É importante conscientizar sobre os riscos de expor os bebês às telas desde cedo", disse Mesa enquanto contava sua história no TikTok.

Esta anedota destaca uma preocupação cada vez mais comum sobre a influência da tecnologia na infância.

Além disso, o professor Mesa acrescentou o seguinte: "As crianças precisam de estímulos para se desenvolverem adequadamente, e as telas podem interferir nesse processo".

Reações e estudos sobre a tela para bebês

O vídeo do professor através de sua conta @buenosdiasporcierto com esta experiência se tornou viral, gerando diferentes reações a favor e contra.

ANÚNCIO

Em conformidade com essa preocupação, um estudo recente liderado pelo pesquisador Taku Obara da Universidade Tohoku em Sendai, no Japão, lançou luz sobre os possíveis efeitos adversos da exposição excessiva às telas em bebês, conforme relatado pelo portal web Infobae.

Os resultados deste estudo, publicado pelo Infobae, revelaram uma correlação significativa entre o tempo gasto em frente às telas e os atrasos no desenvolvimento das crianças. Foi descoberto que bebês expostos a mais de quatro horas diárias apresentaram atrasos em habilidades fundamentais como comunicação e motricidade fina.

O Dr. Juan Carlos Castellanos, especialista em psiquiatria infantil, declarou ao meio citado que “a interação direta entre pais e filhos desempenha um papel crucial no desenvolvimento saudável das crianças”.