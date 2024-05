Jovem é criticado por se recusar a cuidar do enteado da noiva durante o casamento

Um jovem de 20 anos buscou por ajuda no Reddit depois de se envolver em uma situação complicada. Segundo ele, a irmã deve se casar em breve e espera seu “apoio incondicional” durante a celebração.

ANÚNCIO

Sem se identificar, o rapaz conta que o noivo de sua irmã tem um filho de 8 anos e que recentemente descobriu que ele deveria ser o responsável por cuidar do menino durante o casamento.

“Os pais do noivo deveriam cuidar do neto, mas eles se recusaram a fazer isso e começaram com uma grande discussão que acabou com minha irmã tendo a ideia de que eu deveria ser o responsável por isso. Aparentemente, os pais do meu cunhado não querem essa responsabilidade por causa do comportamento do neto”.

“Perguntei para minha irmã por que ela acha que eu gostaria de fazer isso, e ela disse que eu deveria fazer isso por querer que ela aproveite seu casamento e para ‘estreitar laços com meu sobrinho’. Eu não quero ter que lidar com os ataques de raiva e birras dele e não tem como estabelecer um laço com ele quando o menino não quer que seu pai se case novamente”.

Ele comprou uma briga com o noivo

Segundo o rapaz, a irmã ainda tentou insistir para que ele cuidasse do menino ao dizer que se ele se recusasse e o menino fizesse alguma cena no casamento ela ou o noivo teriam que interferir e isso iria atrapalhar todo o andamento da celebração. Ainda assim, ele não mudou de ideia.

“Ela disse que o menino pode não estar muito animado com o casamento, e que pode estar sentindo falta da mãe que morreu, mas garantiu que ela e o noivo estão fazendo o possível para ele se sentir amado e parte da família, mesmo com ele rejeitando a todos. Eu continuei dizendo que não e dois dias depois recebi uma ligação dela e do noivo perguntando se eu mudaria de ideia se eles me pagassem”.

“Continuei dizendo que não faria isso e disse a eles para pagarem alguém. Minha irmã ainda tentou implorar, mas o noivo dela ficou irritado e disse que eu estava jogando fora a chance de construir um laço de amizade com meu sobrinho. Eu errei?”.

ANÚNCIO

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado.

“Se eles precisam de uma babá, eles podem pagar por uma. Não é sua responsabilidade”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado e eles estão viajando se acham que forçar o menino a aceitar o casamento pode ser algo bom”, finalizou outra.