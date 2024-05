Envolvidas são “filhas de reconhecidas personalidades públicas”: alunos do Chile criam fotos nuas com IA

Saint George, no Chile

Um escândalo de grandes proporções ocorreu no interior do exclusivo colégio Saint George´s, conceituado colégio chileno, devido à Inteligência Artificial. Isso aconteceu porque os alunos decidiram criar imagens falsas de suas colegas, mostrando-as nuas e compartilhando-as entre seus contatos nas redes sociais.

ANÚNCIO

O fato afetou sete jovens que, ao se sentirem vulneráveis em seus direitos, juntamente com seus pais, entraram com um recurso de proteção no Tribunal de Apelações de Santiago, acusando também a instituição educacional de Vitacura por não ativar o protocolo de sexualidade, conforme relatado pelo meio Interferencia.

As estudantes afetadas pelo fenômeno conhecido como ‘deepfake’ são dos cursos do oitavo ano até o ensino médio. O referido meio de comunicação indicou que algumas delas são “filhas de figuras públicas reconhecidas”, enfrentando até mesmo zombarias e comentários grosseiros nas redes sociais.

A polêmica que veio à tona nos últimos dias ocorreu em fevereiro e, segundo relatos, também foi realizada pelos estudantes do Saint George´s localizado no Peru, que vendiam as imagens.

O maior problema é que as jovens acusaram uma revitimização por parte das instituições, uma vez que foram entrevistadas "uma e outra vez (...) fazendo-as sentir desconfortáveis e vulneráveis novamente".

Os pais criticam o Saint George’s

Além disso, eles lamentaram o encobrimento da situação condenável, com o objetivo de que não viesse à tona pública.

"A regulamentação é clara ao indicar que a escola deve, como primeira ação, apresentar uma denúncia ao Ministério Público ou ao Tribunal da Família, ação não realizada pela escola. Além disso, houve a violação da ordem legal de não investigar ou indagar sobre questões de sexualidade, mas sim que a investigação deve ter como objetivo apenas adotar medidas de proteção para as vítimas", explicaram os pais de uma das vítimas.

ANÚNCIO

De acordo com o referido meio de comunicação, são seis os estudantes acusados, que também seriam filhos de "destacados profissionais".

Embora tenham sido inicialmente expulsos, a punição foi finalmente revertida devido à "conduta irrepreensível anterior" e eles foram readmitidos incondicionalmente, garantindo arrependimento. A situação indignou os pais das estudantes, já que os jovens continuarão em contato nos espaços comuns da escola.

“Os pais criticaram a decisão do Colégio Saint George’s de não aplicar a sanção de expulsão aos alunos que modificaram, armazenaram e divulgaram imagens manipuladas com inteligência artificial de suas colegas nuas, considerando-a inadequada.”