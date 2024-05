Pegos em flagrante: homem descobriu sua parceira com seu próprio irmão

Arquivo - Logo do app Tiktok

Um homem protagonizou um vídeo viral ao encontrar sua parceira em plena ação com seu amante. Longe de manter a situação vergonhosa e dolorosa oculta, o afetado gravou tudo como prova da traição tanto de sua esposa quanto de seu irmão. Sim, o terceiro envolvido acabou sendo alguém de seu próprio sangue.

O terrível engano ocorreu na Colômbia, especificamente em Chinácota, um município onde os infiéis não passaram despercebidos pelas reclamações do homem e também por aparecerem quase seminuas na rua, com lençóis cobrindo suas partes íntimas.

É importante notar que o afetado não foi o único a filmar o que aconteceu, os moradores da região pegaram seus celulares para registrar a cena de filme que aconteceu durante a noite. E justo quando a praça estava lotada de pessoas.

Momento viral de infidelidade Foto: Captura TikTok

Ele pegou sua esposa traindo-o com seu irmão

No vídeo viral, a mulher é vista andando rapidamente com seu cunhado e ao fundo podem ser ouvidos os gritos de seu marido, que não se conteve em repreendê-los na frente de dezenas de estranhos. “Respeite, respeite. Com meu próprio irmão”, mencionou indignado. “Traidores, traidores! Como você pode fazer isso comigo, Alejandro?”, questionou.

"Deixe-me em paz", disse a infiel em várias ocasiões, que também ameaçou denunciá-lo por gravá-los na rua cobertos por lençóis. "Deixe de me gravar, pare, vou denunciar", pode ser ouvido.

Depois de dar voltas sem ideia de para onde ir, o par de infiéis seguiram por uma rua e assim deram fim ao vergonhoso drama de rua. E as reações dos usuários não demoraram a chegar: "Que vergonha eles deveriam sentir", "Que mulher. Ela o trai com o irmão e ainda tem a audácia de ameaçá-lo", "Com um irmão assim, quem precisa de inimigos".