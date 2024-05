Mulher se recusou a ter relações e foi assassinada com arma branca

Uma mulher foi cruelmente assassinada em Cali depois de se recusar a ter relações sexuais com um menor de idade, sendo espancada até a morte, de acordo com a Procuradoria Geral da Nação.

Os eventos teriam ocorrido em 20 de março no bairro Sucre, no centro da cidade de Cali. As autoridades presumem que a mulher estava se movendo ao redor de uma casa que estava abandonada, onde aparentemente havia um adulto e um menor de idade sob o efeito de substâncias entorpecentes.

As investigações teriam revelado que a mulher foi abordada pelos supostos consumidores e um deles aparentemente queria obrigá-la a ter relações sexuais em troca de drogas, mas ela se recusou.

Posteriormente, o homem, que estava sob efeito de drogas, teria quase que obrigado a mulher a ter relações e depois a teria agredido várias vezes com uma arma branca, causando sua morte imediata.

Graças à investigação das autoridades, pelo menos dois meses depois, foi conseguida a captura de um deles. Um homem identificado como Maicol Lisandro Gutiérrez Tangarife, ao qual foram imputadas as acusações de feminicídio agravado, acesso carnal violento e uso de menores para comissão de crime.

Prefeito de Cali na Colômbia melhorará a proteção das mulheres

As autoridades emitiram um alerta de preocupação devido aos recentes casos de feminicídio na cidade de Cali, pois até agora este ano foram registrados pelo menos seis casos. “O principal saldo é que os indicadores de segurança continuam melhorando e, até agora em 2024, temos uma redução de 20% nos homicídios. Estamos progredindo, mas onde estamos estagnados e onde estamos mal é no tema dos feminicídios e hoje tristemente devo anunciar que temos 6 casos até agora este ano. Por isso, vamos reforçar não apenas as operações com as Forças Armadas, mas também as estratégias para capacitar as mulheres de Cali”, disse o prefeito Alejandro Eder.