Montanha-russa mais rápida e alta do mundo fecha para ajustes

O Cedar Point Amusement Park, localizado em Sandusky, Ohio, EUA, inaugurou recentemente a montanha-russa de lançamento triplo mais alta e rápida do mundo, chamada Top Thrill 2.

A tão aguardada atração, que foi aberta ao público em 4 de maio, teve que ser fechada apenas seis dias depois, no dia 12 de maio, para “modificação mecânica”, segundo comunicado oficial do parque.

O brinquedo proporciona uma experiência radical aos visitantes, levando-os em uma jornada entre duas torres de 128 metros de altura, com três carrinhos que atingem velocidades de até 190 km/h.

Esta montanha-russa substituiu a antiga Top Thrill Dragster, que era a segunda mais alta do mundo e foi fechada em 2021 após um incidente grave.

Antecedentes e razões para o fechamento

A antecessora da Top Thrill 2, foi desativada depois que uma peça de metal se soltou e atingiu uma mulher de 44 anos, chamada Rachel Hawes, na cabeça.

O objeto em forma de L, do tamanho de uma mão humana, causou lesões cerebrais em Rachel enquanto ela aguardava na fila para embarcar na atração. Este incidente resultou no fechamento da Dragster e em uma ação judicial movida por Rachel.

Foto: Reprodução

O Cedar Point Amusement Park garantiu que a nova montanha-russa passaria por revisões rigorosas para evitar problemas semelhantes.

No entanto, após apenas seis dias de operação, a Top Thrill 2 foi temporariamente fechada para permitir que o fabricante realizasse uma “modificação mecânica” necessária. O parque não forneceu uma previsão de quando a atração será reaberta.

Impacto e reações

O fechamento precoce gerou decepção entre os entusiastas de montanhas-russas e os visitantes do parque que estavam ansiosos para experimentar a atração recordista.

Muitos expressaram suas frustrações nas redes sociais, questionando a segurança e a confiabilidade da nova montanha-russa.

Enquanto isso, o parque reiterou seu compromisso com a segurança e a satisfação dos visitantes, afirmando que estão trabalhando em estreita colaboração com o fabricante para garantir que todas as questões sejam resolvidas o mais rápido possível.

A administração do Cedar Point espera que, uma vez concluídas as modificações, a Top Thrill 2 possa proporcionar a experiência emocionante e segura que foi originalmente planejada.

Fonte: Extra