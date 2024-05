Lembra-se da menina que se tornou viral por ser “a mais bonita do mundo”? É assim que ela está 16 anos depois da sua foto icônica

Thylane Blondeau nasceu em 5 de abril de 2001, na França, na cidade de Aix-en-Provence. A pequena entrou na indústria da moda com apenas 4 anos de idade, fazendo sua estreia em um desfile do também francês estilista Jean Paul Gaultier.

Thylane Blondeau ganhou o título de menina mais bonita do mundo em 2006.

Em 2006, o suplemento da edição francesa da revista Vogue, Vogue Enfants, a nomeou "a menina mais bonita do mundo", graças ao seu rosto de anjo, belos olhos, olhar penetrante e sua postura elegante, nada típica para uma criança da sua idade.

Tão jovem, foi contratada por grandes agências de modelos para desfilar para as marcas mais importantes nas Semanas de Moda, bem como para aparecer em diferentes revistas de renome e campanhas publicitárias. Durante sua infância e adolescência, Thylane trabalhou com marcas como Dolce & Gabbana, babylos, e foi nomeada embaixadora da marca de cosméticos L’Oreal Paris.

Controvérsias sobre seu trabalho como modelo em uma idade jovem?

No entanto, a sua vida sob os holofotes não tem estado isenta de escândalos. Muitos questionaram se uma criança tão pequena deveria ter sido alvo de tanta atenção, especialmente numa indústria como a da moda, onde as crianças muitas vezes são tratadas como adultos, especialmente no tema sexual.

Assim é como Thylane Blondeau está atualmente.

Nesse sentido, quando tinha apenas 10 anos de idade, Thylane se tornou objeto de controvérsia ao modelar com roupas de adulto e maquiagem no suplemento da revista Vogue.

Hoje, a jovem de 22 anos tem sua própria marca de moda, Heaven May, além de uma grande carreira como modelo profissional, graças à sua beleza, profissionalismo e dedicação e carisma incomparáveis.