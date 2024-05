Touro enfurecido ataca turistas e cachorros em praia; assista ao vídeo

Um vídeo impressionante gravado na praia de La Fortuna, em San José del Cabo, no México, mostra um touro enfurecido atacando banhistas e cachorros.

ANÚNCIO

No vídeo, é possível notar o animal cheirando objetos de uma mulher, que estavam no chão, e ela tentando afastar o touro. Ao fundo, é possível ouvir pessoas gritando em inglês para ela se afastar dele.

Em seguida, o touro parte para cima da mulher, que cai no chão. Ele então desfere várias chifradas nela. Em outra gravação, diversos cachorros cercam o touro.

Recomendado:

Assista ao ataque:

Um touro apareceu na praia de La Fortuna”, em San José del Cabo, Baja California Sur, México.



As imagens mostram o momento em que um turista é chifrado pelo touro. pic.twitter.com/HHs6s7yrv1 — Nelson Carvalheira 🇧🇷 (@N_Carvalheira) May 15, 2024

Não há mais detalhes sobre o ocorrido. Contudo, o coordenador operacional da Zona Marítimo-Terrestre Federal em Los Cabos, Víctor Manuel Torres García, converrsou com o jornal The Sudcaliforniano e explicou que é comum presenciar gados passeando pela costa devido às fazendas presentes perto das praias. Ele também comenta que agentes federais não fazem a patrulha da praia regularmente.

Vídeo impressionante mostra raio atingindo vulcão em erupção; assista

Um vídeo impressionante publicado nas redes sociais mostra o momento que uma tempestade atinge um vulcão em erupção na Guatemala.

Nas imagens publicada no X (Twitter), é possível notar um tempo escuro e uma nuvem de fumaças em cima do vulcão. Em seguida, há explosões e raios caem sobre o cume do local.

De acordo com aagência de previsão meteorológica AccuWeather,. as imagens tratam do Vulcão Fogo, que segue em atividade e atrai muitos turistas, como é possível observar na gravação.

Segundo um boletim compartilhado pelo Instituto Nacional de Sismologia Meteorologia e Vulcanologia da Guatemala, a erupção causou uma coluna de gás de aproximadamente 300 metros de altura. Já as cinzas podem ter alcançado 30 quilômetros, devido ao vento.