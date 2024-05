O jovem disse que seu carro foi roubado, quando na verdade foi abandonado por infidelidade

Um homem denunciou às autoridades locais de Jujuy, Argentina, que foi assaltado por homens que o teriam agredido e roubado seu veículo no bairro Papa Francisco, na cidade de Calilegua. No entanto, depois os policiais descobriram que ele estava mentindo e que foi agredido por duas mulheres que o abordaram e o acusaram de infidelidade.

De acordo com o relatório do jornal digital El Tribuno, o incidente ocorreu na noite do último sábado entre as 23h00 e as 23h30, quando o homem ferido se aproximou de uma delegacia de polícia e afirmou ter sido vítima de um ataque violento, onde teria sido agredido com um bastão na cabeça e, após ser dominado, os criminosos “levaram seu veículo”.

Uma vez que a denúncia foi recebida pela polícia local, eles alertaram todas as unidades operacionais da área para fechar as vias alternativas e deter o veículo de cor cinza, com as características indicadas pelo denunciante.

Os agentes começaram a patrulha preventiva e, na mesma área do bairro, encontraram o veículo com as mesmas características, onde algumas mulheres estavam discutindo ao redor dele.

Os policiais entrevistaram as mulheres, que afirmaram que o dono do carro mantinha um relacionamento amoroso com duas mulheres, as quais o interceptaram e uma delas deu-lhe um golpe com um pau na cabeça e ele fugiu do local, deixando o veículo com as chaves na ignição.

Após receber essas informações e uma vez que a operação foi cancelada, os policiais encaminharam as ações do homem ao assistente fiscal da zona do Ministério Público de Acusação, que solicitou a abertura de um processo judicial para o cidadão que manteve todos os agentes da região do Ramal em alerta e tudo acabou sendo uma mentira.