Mãe chega com vestido ousado em formatura infantil e causa polêmica nas redes

Uma mulher provocou um intenso debate nas redes sociais, após se tornar viral pelo polêmico vestido que usou em uma formatura infantil. O registro gerou controvérsia sobre qual seria o visual ideal para um evento dessas características.

ANÚNCIO

O vestido ousado que gerou debate

No vídeo que foi divulgado através do TikTok, uma mulher é vista participando da referida cerimônia com uma roupa que causou polêmica.

Lá se vê a mãe, com seu longo cabelo loiro solto, usando um vestido preto curto de estilo justo e abertura nas laterais dos quadris, além de saltos altíssimos.

Recomendado:

De acordo com o que foi relatado pelo Milenio, o incidente teria ocorrido nos Estados Unidos e se tornou viral após ser compartilhado no TikTok pelo usuário @elmhoficia.

O visual da mulher gerou um intenso debate nas redes sociais, onde muitos se escandalizaram com o visual dela.

As reações daqueles que criticaram o visual da mulher foram: “Meus filhos teriam me criticado a vida toda com razão”, “Ela passou dos limites”, “Um pouco selvagem”, “É melhor não ir”, “É melhor que não tivesse ido, isso só vai deixá-la com um trauma pior” e “Mães não devem se vestir assim, há lugares e momentos apropriados”.

Mas outros usuários defenderam sua vestimenta: “A mulher é linda, a roupa não define a pessoa”, “a roupa não tem nada a ver, é uma mãe que ama seu filho e isso é o que importa”, “Ninguém sabe se era a única roupa que ela tinha ou se emprestaram para ela, ninguém sabe o que cada um vive”, “eu acho que ela se sente bonita assim e está tudo bem cada um veste o que gosta” e “não devemos julgá-la, ela está com seu filho e isso é o importante, cada um se veste como quer”.