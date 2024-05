Ela é a cantora que se divorciou de um fantasma e se tornou amiga de um boneco palhaço possuído em um motel

Ela é a cantora que se divorciou de um fantasma e fez amizade com um palhaço possuído em um motel

A assustadora cantora Brocarde adotou um boneco palhaço possuído em uma viagem de carro pelos Estados Unidos para um programa de televisão. Ela se tornou amiga do assustador brinquedo depois de passar uma noite trancada no Clown Motel de Nevada, lar de 5 mil personagens assustadores.

Brocarde, de 40 anos, está filmando em locais assombrados para o piloto de um programa de televisão. A artista de Oxfordshire disse que ela e o boneco palhaço até mesmo desfrutaram de uma noite nas luzes de Las Vegas.

Primeiro, ela foi casada com o espírito de um soldado da era vitoriana, que ela descreveu como sendo "um pouco festeiro". No início deste ano, ela estava "furiosa" depois de aparentemente flagrar seu marido fantasma olhando para outra mulher em um casamento.

Ela esteve casada com o ente por cinco meses antes de decidir se separar ou ser exorcizada. A cantora conheceu o 'galã' paranormal, que era um soldado, numa noite escura e tempestuosa, quando ele entrou em seu corpo enquanto ela lutava para dormir com o som da chuva batendo.

Apesar de o fantasma ter confessado seu amor por Brocarde em seu primeiro encontro em sua cama, o relacionamento acabou não tendo vida.

Acontece que o espírito, que se acredita ter cerca de 30 anos, estava apaixonado por alguém que não era a cantora. Ela descobriu no dia do seu casamento, o que admitiu ter sido o "início do fim" da sua relação.

“O dia do nosso casamento fez comentários realmente inapropriados sobre ter visto o fantasma de Marilyn Monroe na igreja”, disse Brocarde. “Comecei a perceber uma relação bastante obscura. Sendo alguém tão extrovertido, tão alegre e tão entusiasmado com a vida, senti que estava sendo puxado para baixo. E estar casada com um fantasma estava se tornando toda a minha identidade. Realmente não podia fazer nada sem que isso fosse mencionado. Tudo foi dominado por isso”, acrescentou sobre seu relacionamento paranormal.