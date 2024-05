Uma mãe no Chile foi formalizada por abusar sexualmente de sua filha e facilitar o abuso sexual da menor por parte de seu pai e cunhado

No Tribunal de Garantias de Bulnes, foi realizada nesta sexta-feira a audiência de formalização de acusações contra uma mulher acusada de crimes de violação e facilitação de abuso sexual repetido contra sua filha menor de idade entre 2021 e 2023.

A menor, que faleceu no ano passado depois de cair do quinto andar do Hospital de Chillán no Chile, foi agredida sexualmente entre setembro de 2021 e janeiro de 2023, quando tinha entre 11 e 12 anos de idade, e segundo informações do biobiochile.cl foi vítima dos crimes não apenas por parte de seus pais, mas também pelo parceiro de sua irmã.

O relato do promotor sobre a violação de menor

O detalhe dos eventos foi conduzido pelo promotor-chefe de Bulnes, Rolando Canahuate Ronda, que evidenciou na audiência o papel da mãe da menor nos crimes, que, nas palavras do promotor, "se uniu ao pai da menina para que a estuprasse, testemunhou os eventos e facilitou que eles ocorressem sem impedir".

A mulher foi a última acusada nos tribunais pelos abusos cometidos contra a menor que enfrentou sua formalização, uma vez que no ano passado tanto o pai quanto o parceiro de sua irmã foram formalizados e ficaram em prisão preventiva durante a investigação do caso.

Na audiência desta sexta-feira, a acusada ficou com a mesma medida cautelar dos outros dois acusados, a prisão preventiva, que lhe foi decretada pois "a mulher representa um perigo para a segurança da sociedade, somado ao evidente risco de fuga", como argumentou o promotor Canahuate.

Juntamente com a medida cautelar de prisão preventiva, o Tribunal de Garantias de Bulnes também decretou um prazo de dois meses para o Ministério Público realizar a investigação, que está a cargo de agentes policiais da Brigada de Investigação de Crimes Sexuais da PDI da região.