Enquanto urinava, um jovem colombiano foi atropelado por um trem em Madrid, Espanha

Infelizmente, Daniel Alexander Quintero Hernández, um jovem colombiano de 25 anos de idade, faleceu após ser atropelado por um trem em uma estação na cidade de Madrid.

De acordo com as autoridades espanholas, Daniel desceu para os trilhos na companhia de um amigo com o objetivo de urinar; no entanto, eles não ouviram nem viram o trem que se aproximava até que estava muito perto, seu amigo conseguiu subir e se salvar; no entanto, Quintero Hernández foi atingido e posteriormente perdeu a vida.

A equipe de saúde que chegou ao local identificou o corpo sob um vagão, tentou reanimá-lo várias vezes, mas não conseguiu trazê-lo de volta à vida.

O jovem colombiano tinha viajado para a Espanha há mais de um ano com o objetivo de ter melhores oportunidades de trabalho, na Colômbia ele havia estudado assistência administrativa, restaurante e bar.

"Apenas tinha entrado na estação, estava esperando o trem, desceram para os trilhos do trem, estavam com vontade de fazer xixi, lá o barulho é bastante alto, não perceberam mais o barulho quando perceberam o trem estava em cima, um conseguiu subir, e meu filho é tão generoso que com certeza o ajudou a subir e ele foi atropelado, um amigo que estava com ele naquele momento me contou", foi o depoimento de Erika Hernández, mãe do jovem falecido para El Tiempo.

Em Espanha, Daniel já havia conseguido um emprego como garçom em um bar, de acordo com as palavras de sua mãe, ele havia se apaixonado por este país, razão pela qual a família decidiu não repatriar o corpo do jovem e respeitar sua memória, pois ele não queria voltar para a Colômbia.