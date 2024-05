O submarino Titan pode ter implodido devido a uma falha mecânica não investigada

O mistério da implosão do submarino Titan pode ser resolvido em breve. As cinco pessoas que morreram a bordo do navio OceanGate quando afundou a milhares de pés abaixo do nível do mar podem ter sido vítimas de “micropandeo”, sugere um novo estudo.

As pequenas imperfeições na estrutura de paredes finas podem ter sido danificadas ainda mais a cada viagem que o navio fez para visitar o local de descanso final do Titanic, até finalmente ceder à imensa pressão do oceano na viagem condenada ao fracasso em 18 de junho de 2023, teorizaram pesquisadores da Universidade de Houston.

Novos estudos

Num artigo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences no início deste mês, os especialistas examinaram como a “espessura” de uma casca hemisférica com imperfeições aleatórias (muito semelhante ao próprio submarino) é mais suscetível a um colapso induzido por flambagem.

“Aceitamos a explicação mais simples: você pega um espaguete longo e empurra com dois dedos. O que vai acontecer? Basicamente, ele vai dobrar, ele vai quebrar”, disse ao The Post Roberto Ballarini, um dos autores do artigo e diretor do departamento de Engenharia Civil e Ambiental da universidade.

"Isso é o que é o pandeo. É quando você comprime algo e ele deforma muito porque é uma instabilidade." Ballarini enfatizou que o estudo não examinou diretamente se o micropandeo contribuiu para a falha de Titán, mas sim estudou vasos de formas e materiais semelhantes.

Outras causas

Ainda existem várias outras possíveis causas do desastre, incluindo problemas com o material composto de fibra de carbono do casco, mas o efeito de pandeo pode ser um deles.

Assim como um carro ou avião, o casco esférico do submarino foi projetado para transportar grandes cargas, mas as pequenas imperfeições (mesmo as invisíveis a olho nu) fornecem um ponto fraco para que a pressão se acumule, o que eventualmente faz com que as finas paredes da embarcação entrem em colapso.

Titan

O submarino Titan havia realizado mais de 50 mergulhos sem problemas antes de sua infame implosão, mas cada viagem pode ter causado mais danos ao casco até que finalmente perdeu sua integridade.

A possibilidade de que o capacete, feito de composto de fibra de carbono, tenha se degradado de alguma forma é algo que os especialistas devem considerar, disse Ballarini ao The Post.

A equipe da Universidade de Houston utilizou simulações por computador para determinar a suscetibilidade de Titã ao micropandeamento, com base em sua forma. Embora as simulações não tenham analisado se o micropandeamento causou a implosão de Titã, a pesquisa pode revelar o que causou o desastre.

É possível que o pandeamento tenha começado no ponto da imperfeição mais grave, mas dado que os defeitos são distribuídos aleatoriamente ao redor do casco de uma estrutura como o Titã, ainda é impossível saber onde a falha pode ter ocorrido.

“Esta aleatoriedade tem profundas implicações para as estatísticas da pressão crítica de flambagem do casco”, disse Ballarini. Ballarini brincou dizendo que sua equipe poderia realizar uma pesquisa separada sobre a causa da falha do Titã.

O diretor executivo da OceanGate e piloto do Titan, Stockton Rush, de 61 anos, o especialista francês em Titanic Paul-Henri Nargeolet, de 77 anos, o bilionário britânico Hamish Harding, de 58 anos, o proeminente empresário paquistanês Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho de 19 anos, Sulaiman Dawood, morreram na tragédia.