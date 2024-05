Homem perde a paciência e expulsa os pais de casa após reclamações sobre o nome do filho

Um pai de primeira viagem decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se envolver em uma discussão com seus pais. Segundo ele, os pais decidiram tentar forçar ele e a esposa a trocar o nome do filho recém-nascido por não ser uma escolha “tradicional”.

Sem se identificar, o homem explica que recentemente ele e a esposa deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal, Callum, nome que ele revela ser bem comum em seu país. Por já saber que seus pais não seriam favoráveis a escolha, eles decidiram revelar o nome do bebê apenas após o nascimento e seguiram desta forma até o fim.

“Eu esperava que eles estivessem tocados com a chegada do neto para aceitar a nossa escolha, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Eles começaram a mostrar sua verdadeira opinião e a criticar o nome que escolhemos, e eu os mandei de volta para casa porque minha esposa não precisava daquele tipo de drama logo após dar à luz”.

“Minha família acredita que o nome Callum não é bom para um adulto e que ele ‘envelhece mal’. Definitivamente não é o tipo de nome que eles gostam e vale dizer que eu mesmo precisei mudar legalmente o meu nome quando fiz 18 anos por conta dos nomes antiquados que eles amam. O nome do meu filho definitivamente não é um dos favoritos da família e é bem diferente do nome dos meus sobrinhos, sobrinhas e irmãos”, revela o pai.

Ele perdeu a paciência

O homem então explica que seus familiares são fãs de nomes tradicionais em seu país como Reginald, Harold, Desdmond, Bartholomeu, Maximilian, Clarence e o antigo nome dele, Herbert. Tudo o que ele não queria era batizar o filho com um nome na mesma linha.

“Disse aos meus familiares que o nome não vai mudar e que eles devem aceitar isso. Eles passaram alguns dias sem falar sobre o assunto, mas quando voltaram eu disse que eles não devem se meter nesse assunto, mas eles insistem que eu deveria ter considerado a opinião deles na escolha. Para eles, eu condenei minha vida ao fracasso quando mudei meu nome para Jamie e fiz o mesmo ao escolher o nome do meu filho”.

“Quando eu reforcei minha escolha, eles disseram que iriam passar por cima de mim e falar diretamente com minha esposa, eu falei que eles não deveriam incomodá-la por conta do pós-parto, tivemos uma briga e pedi para que parassem de ligar para nós. Ontem eles apareceram aqui e eu não ia deixá-los entrar, mas minha esposa achou que seria uma boa ideia eles verem o bebê novamente e, talvez, se acalmarem”.

“Aconteceu o oposto, eles começaram com toda baboseira sobre o nome e eu perdi a paciência e falei que eles precisam ficar quietos e aceitar a nossa escolha. Meu filho não tem e não terá um nome tradicional como eles esperam e eles deveriam saber disso desde o momento que eu passei a adolescência juntando dinheiro para pagar pela mudança do meu nome assim que completei 18 anos. Depois os mandei sair e eles disseram que eu não deveria agir de forma tão rude”.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu de forma inadequada uma vez que avisou diversas vezes que o assunto do nome não estava aberto a discussões.

“Eles sabiam que isso ia acontecer e insistiram em forçar você até o seu limite. Você não está errado em reagir da forma como reagiu”, comentou uma pessoa.

“O nome do bebê diz respeito somente aos pais. Eles não têm nada a dizer sobre isso”, finalizou outra.