Noivo é acusado de chantagear os pais para comparecerem ao seu casamento

Um noivo decidiu pedir apoio no Reddit depois de ser acusado de chantagear os pais. Segundo ele, essa foi a única forma de garantir que os pais estejam presentes em seu casamento.

Sem se identificar o noivo conta que para entender sua história é preciso voltar para 5 anos atrás. Na época, durante uma viagem para pescar, ele foi “apresentado” à amante de seu pai “da pior forma possível”.

“Meu pai simplesmente me disse que a mulher era sua ‘amiga próxima’. Não tenho certeza do que ele esperava, talvez por sermos próximos ele pensou que eu ia esconder a traição, mas eu cheguei em casa e corri para contar para minha mãe tudo o que estava acontecendo. Para minha surpresa, elas me deserdaram”.

“Eu superei isso e segui com a minha vida, não foi muita diferença. Eu já tinha mais de 20 anos, morava sozinho em outro país e apenas perdi meus telefonemas e uma viagem a cada dois anos com meus pais”.

O casamento mudou as coisas

Segundo o homem, agora que ele está para se casar, ele e a noiva estavam alinhados quanto ao casamento, até que ela decidiu trocar sua festa dos sonhos por um casamento intimista. Ao questionar os motivos, o homem descobriu que a noiva estava tentando ser empática com ele, que não teria a família presente no casamento.

“Eu disse a ela que ia resolver isso para manter o sonho dela vivo e convidei toda a minha família. A maior parte já aceitou e deve vir, mas precisei marcar uma chamada com meus pais para resolver essa questão. Disse a eles que os esperava no meu casamento e tudo estava ok até que meu pai fez um comentário sarcástico sobre eu não falar com ele por anos e agora esperar apoio”.

“Simplesmente disse a ele que a única razão do convite era o fato de que minha noiva merece ter o casamento de seus sonhos e ela não quer ser a única a ter os pais presentes. Eles revelaram terem ficados ofendidos por eu ter convidado os outros familiares antes e eu perdi a paciência, disse que se eles não vierem e alguém perguntar o motivo eu vou ser claro e falar a verdade”.

“Sinceramente, não me importo em revelar todas essas coisas para a família, não tenho vergonha disso e não verei mais eles depois do casamento. Só não falo isso para minha noiva porque quero que o casamento seja perfeito para ela”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, as reações foram diversas.

“No geral, você não agiu errado e não está chantageando seus pais. Eles têm a escolha de ir ou não. Se não forem, você não é obrigado a mentir sobre o motivo”, comentou uma pessoa.

“Você está errado. Chantageou seus pais, os convidou somente para manter as aparências e mentiu para sua noiva”, finalizou outra.