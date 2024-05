Procura-se suposto necrófilo que abusou de cadáver em Hospital no México

Captura de tela do Google Maps

O horror e a repulsa apoderaram-se da Cidade do México quando o jornalista Carlos Jiménez revelou um caso arrepiante que chocou a opinião pública.

Num ato macabro e aberrante, um indivíduo, identificado como Oscar Víctor Rivera, supostamente cometeu necrofilia com o cadáver de uma mulher no Hospital Geral Balbuena, localizado na prefeitura Venustiano Carranza.

Necrófilo fingiu ser funcionário do Ministério Público para entrar no hospital

De acordo com o relato de Jiménez, o indivíduo fingiu ser um funcionário da Procuradoria-Geral de Justiça para obter acesso à área de patologia do hospital.

Foi lá que a médica geral Yanira Nava o surpreendeu perpetrando este ato atroz sobre o corpo sem vida de uma mulher de 43 anos, que havia falecido em circunstâncias trágicas e estava ensanguentada.

A reação da Dra. Nava ao descobrir o indivíduo em plena vileza foi imediata, mas o suposto necrófilo conseguiu escapar apesar de estar coberto de sangue do cadáver.

O impacto desta notícia gerou uma onda de indignação nas redes sociais, pois os usuários expressaram seu repúdio ao indivíduo acusado, enquanto alguns comentários surpreenderam ao manifestar apoio aos seus atos aberrantes.

Quantos anos de prisão são dados por necrofilia no México?

As autoridades, diante da gravidade dos fatos, iniciaram uma busca intensiva para capturar o responsável, que enfrentaria acusação de inumação, exumação e falta de respeito aos cadáveres ou restos humanos.

É importante lembrar que a necrofilia é um crime tipificado no Código Penal Federal de acordo com o Livro Segundo dos Crimes em Matéria de Inumações e Exumações e no Capítulo Único sobre Violação das Leis sobre Inumações e Exumações.

O Artigo 281 estabelece penas severas para aqueles que profanem cadáveres ou restos humanos com atos de vilipêndio, mutilação, brutalidade ou necrofilia.

Neste caso, uma vez que os atos de necrofilia envolveram a prática de coito , a pena de prisão para este sujeito será de quatro a oito anos.

O caso do suposto necrófilo no Hospital Geral Balbuena não apenas chocou a Cidade do México, mas também destacou a importância da vigilância e proteção da dignidade dos falecidos.