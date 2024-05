Entregador ganha festa surpresa ao se aposentar após 42 anos de serviço

Ricky McWoods, um entregador de 42 anos de serviço da United Parcel Service (UPS), foi surpreendido pelos moradores de Missouri, nos Estados Unidos, com uma festa de despedida ao se aposentar.

Conhecido por sua gentileza e simpatia, Ricky conquistou diversos amigos ao longo de sua carreira, e sua aposentadoria foi marcada por uma festa cheia de alegria e emoções.

Um amigo da vizinhança

Durante 42 anos trabalhando na UPS, Ricky passou pelo menos 15 anos entregando encomendas na comunidade de South County, onde desenvolveu uma relação especial com os moradores.

Sua dedicação, cortesia e profissionalismo renderam-lhe a reputação de um trabalhador exemplar.

Ricky era conhecido por ir além do simples ato de entregar encomendas. Ele corria para garantir que uma mãe recebesse o vestido que sua filha precisava para um evento especial, ou devolvia um tapete esquecido.

Além disso, ele conhecia os cachorros da vizinhança e sabia quais estavam em dieta e quais podiam receber petiscos.

A festa surpresa

Ao chegar para realizar suas últimas entregas na região, Ricky foi recebido com uma festa organizada pelos moradores. Havia bolo, balões e muitas mensagens de carinho.

O entregador ficou emocionado com o reconhecimento e o carinho da comunidade que ele serviu por tanto tempo. “Foi muito emocionante... Eu pensava que tudo o que fazia era entregar bens e serviços, mas essas pessoas me disseram que eu sou muito mais do que apenas um motorista da UPS.

Eles são uma família para mim”, declarou Ricky emocionado. Além da festa, o novo aposentado também recebeu uma placa de homenagem da UPS e dos moradores, que dizia: “Em agradecimento pelos seus muitos anos de serviço dedicado à UPS.”

Um novo capítulo

Ricky planeja descansar e aproveitar mais tempo com a família. Ele deseja viajar para visitar seus filhos e quer se juntar a uma equipe de ciclismo, uma de suas paixões.

“Eu conheço os cachorros e sei quais deles estão em dieta. Eu tenho aqueles que não posso dar petiscos e aqueles que posso oferecer petiscos”, brincou sobre seu tempo com os moradores.

