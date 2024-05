Três amigas fizeram uma festa do pijama em um motel e se tornaram virais no TikTok: “É outro nível”

Uma jovem usuária do TikTok rapidamente se tornou viral ao documentar a ideia insólita que teve com suas duas amigas. Mas o que realmente chamou a atenção foi o local que escolheram para realizá-la.

No vídeo compartilhado através da rede social chinesa, é possível vê-las três desfrutando de uma inusitada festa do pijama em um motel.

“Sair para dançar com suas amigas é muito divertida, mas ir juntas para um motel para fazer uma festa do pijama é outro nível,” escreveu a usuária @maartinard, que também gravou em detalhes o quarto que alugaram com a opção de pernoitar e não por horas. O quarto contava com jacuzzi, espelho sobre a cama e luzes de néon.

Tornou-se viral por ir a um motel com amigas

Para viver uma verdadeira ‘noite de garotas’, as amigas se abasteceram de lanches, esmaltes, cremes de skincare e cigarros. Vale ressaltar que no meio da noite pediram um serviço de café e uma sobremesa.

