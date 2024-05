Pai tira a vida do filho ao fazê-lo correr em uma esteira elétrica

O excesso de peso e a obesidade são, de acordo com o IMSS, “o resultado de consumir mais calorias do que as que são gastas e que se convertem em tecido adiposo ativo que produz toxinas, causando inflamação crônica em diferentes órgãos, resultando em alterações e distúrbios no funcionamento do nosso organismo”.

Apesar de ser diagnosticada como uma doença, há pessoas que atribuem o aumento de peso à falta de exercício, mas as más ações podem levar alguém à morte? A realidade é que sim, no entanto, nas últimas horas a história do homem que causou a morte de seu filho ao obrigá-lo a fazer exercício começou a se popularizar.

De acordo com vários meios de comunicação, o homem abusou de seu filho ao exigir que ele corresse em uma esteira elétrica porque estava "muito gordo". No vídeo, que está circulando pelas redes, pode-se ver como a criança de apenas 6 anos fez o possível para atender às exigências de seu tutor, mas isso lhe custou a vida.

Alguns portais explicaram que o pai mordeu o menino enquanto o obrigava a correr. Depois de sofrer várias quedas, a criança foi levada com urgência ao médico porque arrastava as palavras e tropeçava. “Durante uma tomografia computadorizada, Corey teve uma convulsão e morreu”, explicaram alguns sites. O relatório da autópsia indicou que o menino morreu de “lesões contundentes com contusões cardíacas e hepáticas com inflamação aguda e sepse”.