Justo ou exagerado? Funcionária de limpeza é demitida por gravar vídeos para o TikTok

O TikTok se tornou um aplicativo muito visitado em todo o mundo, o que permite que algumas gravações acumulem milhões de visualizações em poucas horas. Alguns empregos têm regras estritas sobre o uso da plataforma chinesa, mas será que você pode ser demitido por assistir a vídeos de curta duração?

Para responder à questão anterior, nas últimas horas começou a se popularizar, através de várias redes sociais, o momento em que uma mulher foi demitida de seu cargo por fazer vídeos para o TikTok enquanto trabalhava. Sim, Maica Cabrera, de 61 anos, foi demitida do Colégio Gandhi em Madrid, Espanha, após 20 anos de serviço no setor de limpeza.

A funcionária usou sua conta pessoal para contar o fato; no mesmo lugar, Cabrera compartilhava vídeos para se livrar do estresse do trabalho e quebrar a constante monotonia, mas a administração da escola não viu com bons olhos as postagens e considerou o fato como uma falta grave.

"Aqui está o meu último vídeo trabalhando. Fui despedida, mas continuarei com meus Tiktoks", compartilhou a influenciadora. O que foi mencionado anteriormente levou alguns meios de comunicação locais a procurarem a mulher para entrevistá-la.

A mulher, apoiada pelo sindicato UGT, iniciou ações legais contra o Colégio Gandhi. Ela afirma que nunca quis faltar com o respeito ou agir de forma pouco profissional em seu trabalho.

Muitos usuários de redes sociais se mostraram divididos em opiniões sobre a demissão, mas os comentários foram desativados na conta de Cabrera, o que adicionou uma camada adicional de controvérsia ao caso.