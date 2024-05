Futura mãe joga cachorrinho durante revelação de gênero

Os cachorrinhos são considerados, por muitas pessoas, como um dos animais mais queridos do mundo. Esses animais de estimação se tornaram, nos últimos anos, os ‘novos filhos’ de muitos relacionamentos, mas será que o amor é o mesmo?

Embora a resposta dê margem para um bom debate, nas últimas horas começou a se popularizar, através de várias redes sociais, o momento em que uma mulher jogou seu cachorrinho ao descobrir o gênero de seu próximo bebê.

No clipe, com pouco menos de 30 segundos, é possível ver como o casal, junto com seu animal de estimação nos braços, estava prestes a abrir o tanque que revelaria o sexo do novo membro. O homem, que segurava o objeto, soltou fumaça que era cor-de-rosa. A futura mãe, que não conseguiu conter a emoção, soltou o cachorrinho.

Eles se beijaram e continuaram a festa sem imaginar que as imagens se popularizariam grandemente. Até agora, a gravação dos acontecimentos acumula mais de três milhões de visualizações em várias redes sociais, onde se podem ler comentários como “Essa mania arrogante de sobrepor a vida humana à de qualquer outra espécie...quando pode ter a filosofia de defender a vida em todas as suas formas” ou “Hahaha até aí chegou o pobre animal”.