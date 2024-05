Brutal: mulher queimou as partes íntimas de sua filha de apenas 5 anos para castigá-la

Mulher queimou as partes íntimas de sua filha de apenas 5 anos para castigá-la

Nesta quinta-feira, 2 de maio, foi revelado o brutal caso de uma mulher que teria queimado as partes íntimas de sua filha de apenas cinco anos para puni-la. De acordo com a Polícia do país, a mulher foi presa e terá que responder da prisão pelos acontecimentos ocorridos em 24 de abril.

ANÚNCIO

O Ministério Público da Colômbia indicou que “obteve medida de asseguramento em centro de reclusão para uma mulher de 24 anos que estaria envolvida em violência doméstica agravada contra sua filha de 5 anos. Os fatos investigados ocorreram em 24 de abril passado em Riosucio, onde a mulher, aparentemente, queimou a criança em suas partes íntimas”.

O órgão acusador indicou que, além das queimaduras, a menina havia sido vítima de outros tipos de maus-tratos, que a obrigaram a ficar de joelhos em cima de objetos cortantes.

“Para este fato, teriam sido adicionados outros tipos de maus-tratos nos quais teria usado um cabo, além de tê-la obrigado a permanecer de joelhos sobre objetos cortantes. A gravidade das lesões fez com que a menor fosse levada da região de Urabá para um hospital na cidade de Medellín onde está sendo atendida por especialistas”, acrescentou o órgão acusador.

Nas últimas horas, a suposta agressora, mãe da menina, foi capturada por policiais da Polícia Nacional que contaram com uma ordem judicial emitida por um juiz da República.

Durante as audiências concentradas, a mulher aceitou ter cometido o crime imputado. Agora, o processo será encaminhado por competência para a Direção Seccional de Promotorias de Chocó para que continue com os trâmites respectivos e um juiz dite a sentença e indique a condenação que ela deve pagar por seus atos.