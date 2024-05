Alerta de amor: mãe com Alzheimer teve momento de lucidez ao ver seu filho se formar aos 57 anos

Um vídeo publicado no TikTok começou a circular nas redes sociais, provocando uma ternura máxima. Os protagonistas são uma mãe que sofre da doença de Alzheimer e seu filho de 57 anos, que se formou.

Uma usuária do TikTok postou o vídeo mostrando uma mulher reagindo ao ver a foto de seu filho se formando. “Meu pai se formou aos 57 anos e esta é a reação da minha avó”, diz o registro.

"Eu trago uma surpresa", diz o homem enquanto entrega uma foto emoldurada de sua conquista, com a beca e o capelo. Sua mãe pega a imagem, dizendo "que lindo", beijando a foto.

Isso demonstrou que ela poderia ter tido um momento de lucidez. “Em 10 minutos ele vai esquecer, mas a expressão de orgulho em seu rosto diz tudo”, disse a jovem do vídeo.

As redes sociais estão animadas com o vídeo viral

"Parabéns ao graduado pelo seu sucesso nos estudos e por ser como é com sua mãe. Cuide dela muito, eles merecem tudo"; "Estou orgulhosa do seu pai de verdade, assim ela em algum momento vai descansar no céu por ter uma família tão bonita, aproveitem cada segundo e minuto de vida"; "Nunca é tarde para aprender, sempre é bom continuar adquirindo conhecimento, parabéns ao seu pai"; "Ver a reação da avó me tocou... e orgulhoso daquele pai que nunca é tarde, muito grande", são alguns dos comentários.

O que é o Alzheimer?

A doença de Alzheimer é um distúrbio cerebral que piora com o tempo. Caracteriza-se por mudanças no cérebro que resultam em depósitos de certas proteínas.

A doença de Alzheimer faz com que o cérebro encolha e que, a longo prazo, os neurônios cerebrais morram. Esta é a causa mais comum de demência, um declínio gradual na memória, no pensamento, no comportamento e nas habilidades sociais. Essas mudanças afetam a capacidade de funcionamento de uma pessoa.