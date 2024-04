O “Leite milagroso” da vaca se torna viral nas redes sociais por seus benefícios para a digestão, a pele e muito mais

O “leite milagroso”, um líquido rico em nutrientes produzido pelas vacas após o parto, é uma das últimas tendências de bem-estar que está causando sensação nas redes sociais.

ANÚNCIO

Os benefícios deste leite bovino são importantes para os bezerros recém-nascidos. No entanto, ultimamente, os adultos humanos também estão recorrendo a suplementos em comprimidos e em pó baseados neste produto.

Melhorias para a saúde

Os defensores e fabricantes dos suplementos do "Leite milagroso" afirmam que pode melhorar a saúde intestinal, reforçar o sistema imunológico, prevenir o envelhecimento da pele e aumentar o desempenho esportivo. Mas quais são realmente os seus possíveis benefícios e os efeitos colaterais que pode causar?

Recomendados

O que é o “leite milagroso” da vaca?

A "leite milagroso" é o produzido por seres humanos e outros mamíferos nos primeiros dias após o parto, explica o Dr. Nate Wood, professor de medicina na Escola de Medicina de Yale e chef. Quando é proveniente de uma vaca, é chamado de colostro bovino.

Este líquido espesso é formado nas glândulas mamárias durante a gravidez e é secretado pelos seios após o parto. Mas é diferente do leite materno: “Contém mais anticorpos, células imunitárias e fatores de crescimento”, explica Wood.

Os anticorpos e as células imunitárias são produzidos pelo sistema imunológico e ajudam a proteger contra as infecções, enquanto os fatores de crescimento são hormônios especiais que estimulam o desenvolvimento.

As altas concentrações de anticorpos e células imunitárias do colostro são chave porque os recém-nascidos têm um sistema imunitário imaturo que os predispõe a infecções, acrescenta.

Nutrição do “Leite Milagroso”

O "leite milagroso" contém macronutrientes importantes (proteínas, gorduras e carboidratos), micronutrientes (vitaminas e minerais) e antioxidantes que ajudam a nutrir os recém-nascidos nos primeiros dias, de acordo com a Clínica Cleveland. Entre eles, vitamina A, cálcio, magnésio, cobre, zinco e carotenoides.

A cor laranja intensa ou dourada do líquido, juntamente com seus benefícios para recém-nascidos, é a razão pela qual muitas vezes é chamado de “ouro líquido”. Seu fornecimento é limitado: ele se transforma em leite dentro de dois a cinco dias, de acordo com a Cleveland Clinic.

Os humanos podem consumi-la?

Os seres humanos têm consumido e utilizado o colostro bovino com várias finalidades há séculos. E cada vez mais é vendido sem receita médica como suplemento dietético.

"Os humanos não somos capazes de produzir calostro suficiente para usá-lo como suplemento, então [as pessoas] recorrem às vacas porque são maiores produtoras", indica Czerwony.

Uma vez coletado, o colostro bovino é pasteurizado, processado e embalado, diz Czerwony. Os consumidores podem encontrá-lo em forma líquida, em pó, em comprimidos e em cápsulas.