Após oito anos de serviço, Kiara, uma cadela policial vai curtir sua aposentadoria

Os animais, e especialmente os cãezinhos, tornaram-se uma parte fundamental da existência humana, sendo essenciais no desenvolvimento e até na construção e amor de muitos lares. Mas ao longo dos anos, perceberam que os cães tinham habilidades significativas em termos de apoio emocional, orientação, resgate, policiamento e segurança.

Nas redes sociais, tornou-se viral o vídeo no qual os policiais agradeceram a Kiara pelo seu tempo de serviço, que ocupou o cargo de Especialista em relações públicas e terapia assistida. “Este é um comunicado especial para Kiara. Terminou o seu último serviço. A partir de agora, começa o seu período de aposentadoria. Obrigado pelos seus oito anos de serviço. Obrigado pelo seu árduo trabalho protegendo a cidadania. Feliz aposentadoria, companheira”.

Estas palavras emocionaram os internautas, que comentaram "Por que mostram isso, tenho um Kiara no olho", "Eles cuidam muito bem de seus animais, parabéns Kiara pelos seus serviços, espero que encontre um bom lar", "Uma gotinha de ternura entrou no meu olho".

O que acontece com os cães quando se aposentam?

Esta foi uma das perguntas mais frequentes feitas pelos internautas na publicação. Para tranquilidade de todos, os cães aposentados de instituições como a Polícia Nacional são entregues a famílias de policiais. As Forças Militares e a polícia possuem um programa chamado Entrega de Terceiros para que esses cães se tornem animais de estimação, acompanhando famílias interessadas, ou, se não for o caso, podem ser adotados pelos próprios policiais ou suas famílias que estiveram com eles durante todo o processo.

Portanto, o seu futuro não é incerto, e eles acabarão numa família que dará todas as comodidades para continuar com a sua vida.