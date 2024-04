Mulher fez birra com o namorado e deitou no meio da rua, interrompendo o tráfego

Durante a tarde desta segunda-feira, 22 de abril, um impressionante acontecimento, que muitos consideram engraçado, ocorreu na cidade de Medellín, quando uma jovem deitou-se em plena via pública e recusou-se a se mover, interrompendo o tráfego e causando caos entre os condutores.

No vídeo que foi compartilhado nas redes sociais, é possível ver que a mulher deitou no meio da estrada e um homem, que seria seu namorado, imediatamente tentou levantá-la, mas ela se recusava, enquanto seu parceiro continuava insistindo em levantá-la, mas ela continuava em sua posição.

Uma longa fila de carros se formou atrás da cena da mulher deitada no chão, ao ver a situação, os motoristas decidiram passar ao lado, inclusive, um ônibus também passou ao lado da mulher.

Posteriormente, chegaram dois homens para tentar levantá-la pelos braços e pernas, mas ela continuava se recusando.

A pessoa que estava gravando a cena indicou que a mulher pediu o celular a ele, ele não quis e aí foi que começou a 'birra'.

Os usuários nas redes sociais não demoraram a reagir ao vídeo: "Espero que o namorado termine completamente com ela e nunca mais a veja", "eu sou o menos dramático", "eu a teria deixado lá e ido embora, não demoraria um minuto para me levantar", "Desculpem-me, talvez seja insensível, mas se isso acontecesse comigo, eu a deixaria lá e iria embora, é problema dela e de sua patologia possessiva e manipuladora", "O mundo está cada vez mais cheio de idiotas. Eles não têm vergonha? O pior é que, por causa do ataque de birra de uma louca ou tonta sem ocupação, pessoas que têm obrigações são atrasadas", "o namorado deve sair correndo e não olhar para trás, se ela é assim agora, imaginem o quão manipuladora ela pode ser quando casada, coitado do homem que se casar com ela", indicaram os internautas.