Veja mais detalhes do Triumphu Tower, o prédio residencial mais alto do mundo que Luciano Hang pretende construir no Balneário Camboriú

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, divulgou sua intenção de construir o prêmio mais alto do mundo no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e uma construtora do sul do país já confirmou que foi feita uma parceria para viabilizar o projeto.

Atualmente, o prédio mais alto do mundo é o Burj Dubai, com seus 800 metros de altura, e fica nos Emirados Árabes Unidos, mas o edifício residencial mais alto do mundo é o Steinway Tower, localizado em Nova York, com 435 metros e 84 andares.

E é essa meta que Hang pretende bater com o Triumphu Tower, que tem uma previsão de chegar aos 509 metros de altura, com 154 andares.

O novo projeto de Hang pretende oferecer 233 apartamentos de alto padrão (dois por andar), com estacionamento subterrâneo, salas comerciais, restaurantes, salas de eventos e quatro pavimentos exclusivamente para o lazer dos moradores.

De acordo com os detalhes expostos do projeto, o novo arranha-céu ficará na avenida Atlântica, na barra sul, e terá 134 mil metros quadrados de área construída em 140 pavimentos e com 842 vagas de garagem. O projeto prevê ainda que o prédio terá duas coberturas triplex, cada uma com cerca de 800 metros quadrados de área privativa.

O custo do projeto não foi divulgado e ainda não há previsão para o início das obras, mas estima-se que os apartamentos não sejam comercializados abaixo de R$ 8 milhões cada unidade e as coberturas podem chegar a um valor bastante salgado para os bolsos mundanos: R$ 40 milhões.