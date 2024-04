Noiva expulsa a melhor amiga durante seu noivado e choca ao revelar o motivo

Uma noiva buscou por apoio no Reddit depois de expulsar sua melhor amiga da festa surpresa na qual foi pedida em casamento. Segundo ela, foi a única forma razoável de lidar com a atitude da mulher.

Sem se identificar, a mulher conta que o noivo fez uma surpresa para ela durante uma festa com seus amigos e familiares. Entre os convidados estava sua melhor amiga, a qual ela chama de Melissa, e que recentemente acabou terminando um relacionamento de longa data. Segundo a jovem, a situação da amiga está indo de mal a pior.

“Todos estavam reunidos e meu namorado me pediu em casamento, eu aceitei e tudo foi incrível. Depois abrimos algumas garrafas de espumante para celebrar e todos ficaram animados e nos parabenizaram pelo noivado”.

Recomendados

“Enquanto eu conversava com minha amiga, ela começou a fazer piadas para meu noivo dizendo que vai atrás dele se ele me magoar. Estávamos todos animados e sem ligar muito para isso até que ela nos puxou de lado e começou a chorar. Ela disse que se não tivesse terminado seu namoro também estaria noiva e depois disse nos ama muito e que, quando nos divorciarmos, ela estará ao meu lado”.

O clima ficou tenso

Segundo a jovem, assim que ouviu as palavras da amiga seu noivo disse a ela que este tipo de comentário era algo inadequado para um momento com aqueles e, não contente, a amiga ainda retrucou dizendo que é algo normal e que isso acontece a todo momento.

“Chegou ao ponto em que percebi que não era mais uma brincadeira. Eu fiquei nervosa com a situação e disse que ela precisava ir embora, ela tentou fazer uma cena, mas eu chamei um uber e a coloquei a caminho de casa. No dia seguinte ela me mandou uma mensagem dizendo que eu sou uma idiota por ter feito isso”.

“Ela disse que apenas fez uma piada e que estava feliz por mim, mas que a minha atitude piorou ainda mais a situação pela qual ela está passando pois a fez se sentir como se não tivesse ninguém ao seu lado. Eu me senti mal porque ela normalmente não age dessa forma. Eu deveria ter ignorado? Ela e meu noivo nunca tiveram problemas antes, apesar de não serem melhores amigos”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela agiu de forma proporcional a atitude da amiga.

“Esse tipo de piada é completamente inapropriado independente da situação em que seja feita. Ela ainda reforçou que não era somente uma piada ao mandar a mensagem te criticando”, comentou uma pessoa.

“Ela falou algo maldoso independente do álcool. Isso não significa que você não deva perdoá-la, mas o fato dela insistir nisso depois de estar sobrea é algo para te deixar em alerta”, finalizou outra.