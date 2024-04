Dia de São Jorge e do Livro! Hoje são oferecidas rosas vermelhas e esta é a lenda que inspira a romântica tradição

Recebeu uma rosa hoje, mas não sabe por quê? Em 23 de abril, é comemorado na Catalunha o Dia de São Jorge, uma tradição que se espalhou pelo mundo todo para demonstrar amor por alguém. Esta data está conectada com o Dia Internacional do Livro, então geralmente são presenteados juntos.

Se em março se espera com fervor a chegada da primavera no hemisfério norte para presentear flores amarelas, é neste 23 de abril que os casais demonstram seu amor presenteando uma rosa e livros para seu ser amado, sendo uma das tradições que perdurou por mais tempo, tendo sua origem na época medieval.

Día de Saint Jordi Unsplash (Unsplash)

Qual é a origem do Dia de São Jorge?

A origem desses presentes não remonta apenas à época medieval, mas possui uma história digna de contos de fadas, onde está envolvida uma princesa, um dragão e um nobre cavaleiro. Saiba mais sobre a doce tradição que é celebrada todos os anos em um dia como hoje.

A história remonta ao Século XV, embora haja alguns especialistas que afirmam que a lenda remonta séculos atrás, no XIII, com origem em territórios espanhóis como Catalunha, e que se espalhou para outros países como Irlanda, Suécia, Croácia ou Etiópia.

Conta a lenda que na Idade Média um enorme dragão aterrorizava a cidade catalã de Montblac, alimentando-se do gado local, como ovelhas, bois e cavalos. Mas um dia, isso não foi suficiente, e aos poucos, a criatura foi se aproximando cada vez mais da muralha que a separava dos habitantes.

Foi assim que, diante de seu apetite insaciável e da escassez de provisões, os habitantes do local tiveram que fazer sacrifícios humanos onde um dos moradores era escolhido aleatoriamente (incluindo membros da família real) através de papeizinhos, para serem oferecidos ao dragão, até que um dia chegou a vez da princesa Cleolinda.

¿Por qué el 23 de abril se regalan rosas y libros? Unsplash (Unsplash)

Ela, aceitando seu destino, dirigiu-se à muralha para ser devorada pelo dragão, mas de repente, apareceu um jovem cavaleiro chamado 'Jordi', montado em um corcel branco, dominando esta criatura mitológica com o cinto de Cleolinda e empunhando uma lança, terminando com a vida da criatura, deixando um rastro de sangue por onde passava, onde nasceu um grande arbusto de rosas vermelhas, do qual ele pegou uma para presentear a princesa, tornando-se um símbolo de amor cortês.

Por que no dia 23 de abril se oferecem rosas e livros?

Em homenagem ao gesto de Jordi, o nobre cavaleiro de armadura para a princesa, os homens dão rosas vermelhas às mulheres a cada ano, além de conectar esta festividade o Dia do Livro, combinando ambos os presentes neste dia.

As rosas em si já possuem uma profunda mensagem de amor para quem as recebe, no entanto, em 23 de abril, adquirem um novo significado que as torna o presente mais desejado para saber se alguém está verdadeiramente apaixonado por você, esta é a razão pela qual a famosa celebração do Dia de São Jorge, na Catalunha, se espalhou para outros países.