Milionário procura assistente para tirar fotos dele, se candidataria?

Através de sua conta no Instagram, o empresário português Mario Neves fez uma solicitação especial para seus seguidores, especialmente para as mulheres. O empresário tem um forte gosto por aproveitar a vida, seu dinheiro e conhecer o mundo; mas, ao buscar alcançar esses objetivos, ele se deparou com uma série de dificuldades das quais decidiu dar um fim e, ao mesmo tempo, ajudar seus seguidores.

Numa de suas publicações, o empresário milionário publicou uma vaga de emprego que, de acordo com seus seguidores, é ‘o emprego dos sonhos’, trata-se de ser seu acompanhante em viagens ao redor do mundo e retratar suas aventuras por meio de fotografias.

Para o empresário, é importante poder compartilhar em seu Instagram suas viagens, no entanto, estando sozinho, não é possível fotografar as paisagens e momentos como ele deseja. Para isso, a vaga requer que seu acompanhante de viagens seja uma mulher, maior de 18 anos e com passaporte válido.

Recomendados

Assim como este, vários famosos e milionários optaram por empregar seus seguidores para realizar tarefas simples que, devido às suas ocupações, não podem realizar por si próprios. Dessa forma, as redes sociais estão ganhando cada vez mais força nas relações sociais e de trabalho atuais.

O ‘amante dos negócios e das viagens’ teve que tornar sua conta privada depois de conseguir mais de 24 mil seguidores, devido à quantidade de mensagens que recebeu de milhares de pessoas interessadas em se candidatar para se tornar sua companheira de viagem e fotógrafa responsável.