Resgatam urso-de-óculos que convivia com camponeses que o encontraram desamparado

Nas últimas horas, a história de um urso-de-óculos foi revelada, que havia sido encontrado recém-nascido por uma família camponesa na Colômbia, que ao encontrá-lo abandonado na floresta decidiram levá-lo para casa. Durante dois meses conviveram com o animal, sem perceber o que isso significava. A autoridade ambiental, fez um apelo para que sejam imediatamente contatados se uma situação semelhante ocorrer.

“Uma ligação alertou os profissionais da Corporação sobre a presença de um filhote de urso, da espécie Urso-de-óculos (Tremarctos ornatus), na casa de uma família de camponeses em uma área rural”.

De acordo com as informações fornecidas, “por cerca de dois meses, o filhote de urso conviveu com os membros da família, que afirmaram tê-lo encontrado abandonado em uma área florestal e decidiram acolhê-lo em sua casa, alimentando-o com produtos caseiros e convivendo com ele como um animal de estimação”.

A Corporação sensibilizou os agricultores sobre a importância da não manutenção de animais selvagens em cativeiro, e foi assim que a família concordou em entregar o animal voluntariamente. As autoridades continuam alertando para que evitem acolhê-los como animais de estimação, pois isso perturba o ciclo natural dos ecossistemas e das espécies que neles habitam.