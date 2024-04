Mulher não quer dar seu cachorro para adoção, mesmo que seu namorado seja alérgico

Uma jovem gerou debate na internet depois de confessar que se recusa a se livrar de seu amado filhote, apesar da alergia de seu namorado. Em uma postagem no Reddit, uma mulher anônima de 21 anos compartilha sua situação: seu namorado, também de 21 anos, desenvolveu uma aversão ao novo filhote nos últimos dois meses.

"O meu namorado vem me visitar todos os fins de semana, já que ainda mora com os pais", escreve em sua postagem. "E na maioria desses fins de semana discutimos sobre o meu filhote, sendo a última vez que ele quer que eu o dê para adoção."

O namorado afirma que é alérgico a cachorros, mas ela não acredita nele

Segundo ela, o namorado dela argumenta que o cachorro "é irritante e não se comporta". "Eu respondi a ele que ele tem apenas 3 meses, já está quase treinado para fazer suas necessidades, é muito amigável e pode fazer alguns truques", relata.

"A autora do post admite: 'Não sei se acredito nele', especialmente porque ele não apareceu em 2 dias. Em uma tentativa de chegar a um acordo, ela propôs comprar um purificador de ar e outras soluções, mas ele as rejeitou. Agora ela se pergunta: está errada por não querer se livrar do cachorro, apesar de sua promessa?"

Os comentários no Reddit têm sido variados, alguns apoiando a decisão de manter o filhote e outros sugerindo que o namorado pode estar mentindo. “Os cães são para sempre. Os namorados, nem tanto”, comenta um usuário. Outro sugere: “Você sempre pode encontrar outro namorado, mas um filhote é uma companhia incondicional”.