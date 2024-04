O assustador caso da influenciadora obcecada com o eclipse que matou seu parceiro e filha

As horas antes do eclipse solar da última segunda-feira foram o ponto limite para a influenciadora de astrologia Danielle Johnson, que estava obcecada com a ideia de que o mundo acabaria após esse fenômeno natural. Naquele dia antes do evento astronômico, a mulher, de 34 anos, esfaqueou seu parceiro e atacou suas duas filhas, empurrando-as do carro em movimento. Uma das crianças morreu e ela continuou dirigindo até bater em uma árvore e morrer no local.

"Este eclipse é o epítome da guerra espiritual. Coloque sua proteção e seu coração no lugar certo. É muito óbvio que o mundo está mudando neste momento e se você precisar escolher um lado, agora é a hora de fazer o que é certo em sua vida. Mantenha-se forte, você consegue", escreveu Johnson em 4 de abril em sua conta na rede social X, onde acumula 103,7 mil seguidores.

Nesta rede social, havia mensagens como: "Acorde, acorde, o apocalipse está aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Seu momento de escolher o que você acredita é agora!" ou "Se você acredita que um mundo novo é possível para as pessoas, agora. Há poder na escolha! Há poder na escolha! Reenvie para fazer a escolha pelo coletivo".

Os detalhes do assassinato-suicídio da influenciadora

Citando o Los Angeles Times, o New York Post relatou que a influenciadora esfaqueou no coração seu namorado Jaelen Allen Chaney, de 29 anos, enquanto estavam em seu apartamento de luxo em Woodland Hills. Era por volta das 4:00 da manhã de segunda-feira, 8 de abril.

As perícias indicam que ela tentou arrastar o corpo do namorado, mas talvez não conseguiu, pois o deixou na cozinha. Em seguida, ela subiu em seu carro Porsche Cayenne com suas filhas de nove anos e oito meses e dirigiu pela rodovia. A filha mais velha estava segurando a bebê quando ambas foram empurradas pela mãe do carro em movimento.

A influenciadora continuou dirigindo a velocidades superiores a 100 mph até colidir com uma árvore. Ela morreu no local.

A filha mais velha sobreviveu, mas o bebê faleceu no local do incidente.

O apartamento onde o corpo de Jaelen Allen Chaney foi encontrado estava cheio de penas pretas e cartas de tarô.