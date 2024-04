Conheça um restaurante que só contratam aposentados para ajudá-los a chegar ao final do mês

A história de Débora e Diego já ultrapassou fronteiras. É um casal que saiu de Tucumán e se instalou em Buenos Aires com um restaurante onde só atendem pessoas aposentadas. Por quê? Bem, porque querem ajudá-los a chegar até o final do mês.

Débora explicou ao meio argentino Telenoche, que este é “um desafio para eles, e por isso assumem o compromisso e o cumprem melhor que muitos menores de 30. Porque têm responsabilidade, muito respeito e honestidade e, apesar da idade, vontade de seguir em frente”.

"Quando fiquei desempregado e Débora estava grávida, ela me propôs começarmos a vender empanadas. Fomos levar uma amostra para cada restaurante, cada lugar de comida, e começaram a nos pedir. Foi aí que começamos também a fazer massas, ambas com receitas das avós Petrona e Ramona", Diego contou ao mesmo meio de comunicação.

Recomendados

"As avós, Petrona e Ramona"

Devido às avós é que o restaurante se chama "As avós, Petrona e Ramona".

Uma das trabalhadoras do local explicou que "trabalhamos como uma família, de verdade, porque se ela não pode fazer algo, eu faço, ou se precisa lavar as panelas, as coisas, qualquer um faz".

A proprietária do estabelecimento também indicou que "é um desafio para eles, e é por isso que assumem o compromisso e o cumprem melhor do que muitos menores de 30 anos. Porque têm responsabilidade, muito respeito e honestidade e, apesar da idade, vontade de progredir".

Aposentados na Argentina

Na Argentina, as pessoas precisam ter 30 anos de contribuições (descontos que, no regime geral, correspondem a 11% do salário bruto) e ter 60 anos de idade no caso das mulheres, e 65 anos no caso dos homens para ter direito à aposentadoria.