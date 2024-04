Aluno de 65 anos surpreende com apresentação tradicional em cartazes

Na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, uma apresentação de seminário universitário tomou um rumo nostálgico e inspirador. Rogério, um dedicado aluno de Direito de 65 anos, decidiu realizar seu seminário de uma maneira pouco convencional para os dias atuais: utilizando cartazes. Esse método tradicional surpreendeu positivamente seus colegas e professores, trazendo um toque de originalidade e dedicação pessoal ao ambiente acadêmico.

Um toque de tradição na educação moderna

Ao invés de optar por projeções digitais ou slides, o aluno apresentou seu trabalho de forma “à moda antiga”, como destacou sua colega Carolina Neres nas redes sociais. O vídeo da sua apresentação não só chamou a atenção pelo conteúdo, mas também pela forma como foi entregue, ganhando popularidade e viralizando na web.

Com uma postura confiante e um domínio impressionante do tema, Rogério provou que a idade é apenas um número e o entusiasmo pelo aprendizado não tem limites. Seu esforço foi reconhecido com uma nota máxima, com muitos colegas o considerando um dos melhores da turma. Essa interação entre diferentes gerações no ambiente universitário mostra como o respeito e a inclusão podem enriquecer a experiência educacional para todos.

Além de seus estudos em Direito, Rogério está cursando seu segundo mestrado, evidenciando seu compromisso contínuo com a educação e o desenvolvimento pessoal. Apesar dos desafios que a tecnologia pode representar para alguns na sua faixa etária, ele tem demonstrado que a determinação e a vontade de aprender são ferramentas poderosas contra qualquer barreira.

A apresentação de Rogério serve como uma lembrança valiosa de que métodos tradicionais ainda têm um lugar no mundo moderno, especialmente quando combinados com a paixão e o conhecimento profundo de quem os utiliza. Sua escolha por cartazes refletiu não só um conhecimento aprofundado, mas também um respeito pelo processo de aprendizagem, frequentemente perdido em meio às tecnologias modernas.