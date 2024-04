Abuso animal: mulher bateu com um pau em uma cachorrinha que acabara de dar à luz

Um caso chocante de maus-tratos a animais que revoltou os usuários das redes sociais imersos em uma sensação de impotência. Vizinhos de um condomínio testemunharam o terrível maltrato de uma mulher a seu animal de estimação.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a mulher com um pau na sacada do apartamento, que de repente, devido aos latidos do cachorrinho, começou a bater nele furiosamente, enquanto a cachorrinha tentava se defender e a mulher discutia com vizinhos que a repreendiam por agir dessa forma.

Após a denúncia nas redes sociais, a polícia foi até a casa da mulher com veterinários, que identificaram que a cachorrinha acabara de ter seis filhotes.

O que mais causou indignação foi que os cães foram deixados sob a responsabilidade da mesma mulher que os estava maltratando, o que levou os usuários a continuarem se queixando e exigindo às autoridades. Por isso, decidiram retirar os animais de seu poder e, neste momento, eles estão sob a proteção de um abrigo de animais.

Nas redes sociais, o ato foi rejeitado e pediram uma punição exemplar para a mulher. "Abuso animal com provas contundentes. Em um país sério, isso seria suficiente para passar vários anos na prisão", "Tirem a cachorra dela. E, se puderem, façam com que ela seja famosa em todo o país, uma foto ajudaria", "O mais triste é que os 'especialistas' foram verificar e não encontraram abuso...", foram alguns dos comentários dos usuários.