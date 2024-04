Video viral de motociclista viajando com seus cães em plena avenida

Os cães já são uma parte fundamental na vida diária das pessoas, não apenas como animais de companhia, mas também se tornaram cúmplices de atividades tão incomuns como viajar pela cidade de motocicleta.

Um usuário da rede social TikTok gravou um motociclista em uma movimentada avenida, viajando com seus dois cachorros, um em um cesto adaptado na parte traseira do veículo e outro nas pernas do condutor.

Mesmo parecendo ser hora do rush devido à quantidade de carros e caminhões que transitavam pela estrada, os cachorrinhos pareciam muito relaxados e tranquilos, até mesmo o que viajava na cesta parecia estar cochilando.

Na conta do TikTok de ethan_kuri foi onde a gravação se tornou viral devido à singularidade do evento.

“Coisas que você encontra na cidade” foi como o usuário intitulou o vídeo que até a manhã desta quarta-feira acumulava quase 4 mil visualizações e 65 reações.

Até algumas pessoas que escreveram nos comentários já conhecem os cachorrinhos.

"É Mel! E não me lembro como se chama o outro", escreveu Leza.

Liz González acrescentou que já encontrou o condutor da moto em outras ocasiões viajando com seus animais de estimação.

Enquanto alguns tiktokers classificaram essa ação como muito perigosa, pois na realidade os cães não viajam com nenhum tipo de proteção.