Vídeo impressionante mostra bebê de 2 anos caindo de janela de carro em movimento

Um vídeo capturado por um motorista de um carro mostra o momento impressionante em que uma criança cai da janela de outro veículo em movimento que está à frente.

A imagem, que se tornou viral, foi captada em Cerdanya, na Espanha. A baixa velocidade do veículo fez que o acidente não fosse grave, e a criança passa bem. Contudo, os pais deverão esclarecer o ocorrido na Justiça, conforme informação de ‘O Globo’.

Ainda segundo o texto, a família viaja pelo norte do país. No flagrante, que você confere a seguir, é possível notar o bebê de apenas dois anos se inclinando para fora da janela traseira, caindo de cabeça na estrada principal, enquanto o carro segue viagem.

Assista ao flagrante:

‼️Denunciada por imprudencia grave al caer una niña a través de la ventana de un coche en marcha.

Bellver de Cerdanya ,Lleida ,#España

👍La pequeña no presentaba heridas de gravedad.#imprudencia #tráfico #mossos pic.twitter.com/YdHOlvo5Rs — Life (@JavierApophis) April 9, 2024

De acordo com informações do veículo local ‘El Caso’, as crianças não usavam cinto de segurança ou cadeirinhas próprias na hora do acidente. O motorista que fez o flagrante gravava o veículo há um tempo, registrando duas crianças colocando a cabeça para fora do veículo.

Segundo a polícia, uma investigação está sendo conduzida. “O motorista foi denunciado por um crime suspeito de lesão e por uma infração administrativa por não usar corretamente a cadeirinha para a criança”, informaram.

