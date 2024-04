Homem revela ter vendido o presente que ganhou da ex-namorada: ‘Todos olharam para mim’

Um jovem, de 19 anos de idade, revelou ter vendido o presente que ganhou da ex-namorada enquanto tinham um relacionamento. Por se tratar de seu primeiro namoro, ele contou não saber se fez certo em relação ao item presenteado. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Both_Raspberry2916.

“No início [do namoro, minha namorada] e eu tínhamos um relacionamento muito bom. Ela era a namorada perfeita. Mas então ela me traiu. Fez sexo com outra pessoa”, iniciou o texto na rede social.

“Ela disse que a culpa foi minha, pois meu pênis era ‘pequeno demais’ para ela. Um de nossos amigos em comum também me disse: ‘Eu avisei você para não namorar alguém fora do seu alcance’”, continuou o texto na plataforma.

Presente repassado

Revoltado com a situação, o jovem bloqueou seu amigo pelo comentário e terminou o relacionamento com a namorada. No entanto, teve de enfrentar seu passado em um evento de pessoas conhecidas.

De acordo com o relato, além do amigo e da namorada, existia outra amiga em comum, Amy, que fez aniversário e convidou a todos.

“Fui até a casa [de Amy], onde vi minha ex-namorada. Ela me perguntou por que eu não estava usando o relógio que comprou para mim no meu último aniversário”, contou.

Como resposta à sua ex-companheira, o jovem revelou ter vendido o relógio e doado o valor captado para um abrigo de animais.

“Todos eles olharam para mim. Minha ex então disse que eu deveria ter devolvido para ela”, desabafou.

Apesar de acreditar ter sido uma atitude normal, o jovem resolveu pedir um conselho a outra amiga e teve sua atitude reprovada.

“Ela disse que entende por que fiz o que fiz, mas que a coisa certa a fazer seria devolver todos os presentes no final do relacionamento”, finalizou o texto.

