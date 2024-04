Esta é a menina tiktoker que pulou no campo e tirou uma foto com Lionel Messi

Lionel Messi O argentino tirou uma foto com uma menina que brincou de fugir com os seguranças

Lionel Messi voltou ao campo depois de passar várias semanas lesionado por um problema muscular. Ele o fez no empate entre o Inter de Miami e o Colorado Rapids.

No entanto, o retorno do astro passou para segundo plano, pois o destaque aconteceu no final do jogo, quando uma menina invadiu o campo e conseguiu tirar uma foto com ele.

Ela é Antonella, a menina que tirou uma foto com o Messi no jogo contra o Colorado

Pouco se sabia sobre a protagonista, mas há algumas horas sua identidade foi divulgada. Trata-se de Antonella Siegert, que tem uma boa quantidade de seguidores em sua conta do TikTok.

Na verdade, sua conta é conhecida como antonella.soccer e tem um total de 71 mil seguidores. A garota costuma postar vídeos dela fazendo truques com a bola de futebol.

A menina é tiktoker e tem vários seguidores em sua conta na rede social

Em um dos vídeos que ela tem, é possível ver como pulou no campo quando o jogo acabou. Ela foi mais rápida do que a equipe de segurança; até mesmo mais rápida do que o guarda-costas pessoal do argentino.

Depois de ser retirada do estádio, a menina falou sobre o momento. Além disso, ela comentou que estava incrédula, porque não acreditava que conseguiria tirar uma foto com seu ídolo.

“Estou muito feliz. Quando os seguranças me pegaram, as pessoas começaram a aplaudir porque eu era muito rápida. Olhei para a câmera e ele me disse para sair correndo”, contou Antonella.